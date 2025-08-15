AKTUELNO

Politika

Poznato kad Putin stiže na Aljasku: Ovo je tačna satnica!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Let ruskog predsednika Vladimira Putina iz Magadana za Enkoridž na Aljasci gde će se sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom, biće "tačan" i očekuje se da Putin sleti u 21 čas po srpskom vremenu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je saopštio da Putin trenutno ima sastanak o pitanjima razvoja Magadanske oblasti.

"Zatim će uslediti poseban sastanak sa guvernerom. A potom će biti tačan let iz Magadana za Enkoridž zbog toga što predsednik tačno u 11 sati po lokalnom vremenu mora da sleti, a predsednik Tramp će ga dočekati kod aviona“, rekao je Peskov.

Kako je u četvrtak izjavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, sastanak dvojice lidera počeće u vojnoj bazi Elmenldorf-Ričardson u 21:30 po srpskom vremenu. Prema njegovim rečima, Putin i Tramp će najpre održati sastanak jedan na jedan, a potom i sa učešćem delegacija.

U pregovorima će učestvovati Ušakov, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i predsednikov specijalni predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Pre sastanka, Putin i Tramp će izgovoriti nekoliko reči. Očekuje se da nakon pregovora održe zajedničku konferenciju za novinare. Centralna tema sastanka biće rešavanje ukrajinske krize.

Autor: S.M.

#Dimitrij Peskov

#Donald Tramp

#Vladimir Putin

#aljaska

#satnica

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP I PUTIN SE IPAK NEĆE USKORO SRESTI! Oglasio se Kremlj: Vreme za to još nije došlo

Svet

POTVRĐENO IZ MOSKVE: Priprema se razgovor Putina i Trampa, glavna tema zaustavljanje krvoprolića

Svet

OGLASILA SE MOSKVA: Razgovor Putina i Trampa u 16 sati

Svet

DA LI ĆE PUTIN ČESTITATI TRAMPU? Stigao odgovor iz Kremlja

USA Izbori

PUTIN ĆE IPAK ČESTITI TRAMPU? Iz Kremlja stigla nova poruka nakon nekoliko sati

Svet

Kremlj se oglasio o mogućem datumu sastanka Putina i Trampa: Pominje se OVAJ mesec