Poznato kad Putin stiže na Aljasku: Ovo je tačna satnica!

Let ruskog predsednika Vladimira Putina iz Magadana za Enkoridž na Aljasci gde će se sastati sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom, biće "tačan" i očekuje se da Putin sleti u 21 čas po srpskom vremenu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je saopštio da Putin trenutno ima sastanak o pitanjima razvoja Magadanske oblasti.

"Zatim će uslediti poseban sastanak sa guvernerom. A potom će biti tačan let iz Magadana za Enkoridž zbog toga što predsednik tačno u 11 sati po lokalnom vremenu mora da sleti, a predsednik Tramp će ga dočekati kod aviona“, rekao je Peskov.

Kako je u četvrtak izjavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, sastanak dvojice lidera počeće u vojnoj bazi Elmenldorf-Ričardson u 21:30 po srpskom vremenu. Prema njegovim rečima, Putin i Tramp će najpre održati sastanak jedan na jedan, a potom i sa učešćem delegacija.

U pregovorima će učestvovati Ušakov, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i predsednikov specijalni predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Pre sastanka, Putin i Tramp će izgovoriti nekoliko reči. Očekuje se da nakon pregovora održe zajedničku konferenciju za novinare. Centralna tema sastanka biće rešavanje ukrajinske krize.

Autor: S.M.