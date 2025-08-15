Đurđev: Hapšenje blokadera delinkvenata podržavamo, ali haos će prestati tek kada u lisicama budu i teroristi anarhisti i njihovi pokrovitelji iz vrha MUP-a

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev pozdravio je akciju policije u kojoj su uhapšeni pojedini ekstremisti i huligani koji su prethodnih dana divljali ulicama srpskih gradova, ali je upozorio da se istina ne sme prikrivati – ovo je tek polovičan potez, a suštinski problem ostaje.

„Krajnje je vreme da policija privodi one koji ruše gradove i državu. Ali svako ko ima oči vidi da je reč o selektivnoj primeni zakona. Mesecima upozoravamo da u vrhu MUP-a postoje ljudi koji direktno štite delinkvente i huligane iz zapadno-anarhističkih krugova. Oni su u dosluhu sa zapadnim centrima moći koji finansiraju i instruišu obojenu revoluciju u Srbiji. Današnja hapšenja pogodila su uglavnom ljude iz nacionalnih pokreta, koji su postali korisni idioti u antisrpskoj igri, dok najekstremniji anarhisti i kolovođe i dalje slobodno koordiniraju nasilne akcije. To nije pravda – to je politički filter u službi zapadnog interesa,“ poručio je Đurđev.

On je posebno istakao da je nemoguće da najtraženiji teroristi anarhisti, za koje se zna da su kolovođe nasilja, bezbedno napuštaju Srbiju i prelaze na Zapad, a da pritom nemaju direktnu logistiku unutar državnih struktura.

„Građani nisu naivni – znaju da bez pomagača u vrhu MUP-a takvi bekstva nisu moguća. Ovo je pitanje srpske nacionalne bezbednosti i mora biti ispitano do kraja,“ naglasio je lider Srpske lige.

Đurđev je dodao da najekstremniji nasilnici uživaju finansijsku i logističku podršku istih zapadnih fondacija koje istovremeno finansiraju seminare i obuke za visoke policijske oficire. „To je zatvoreni krug izdaje – ljudi zaduženi da brane Srbiju, svojim vezama i pasivnošću čuvaju njene najopasnije neprijatelje,“ rekao je on.

„Krajnje je vreme da policija počne da hapsi one koji razaraju naš mir i bezbednost, ali narod nije naivan – vidi da se hapse samo ekstremni nacionalisti dok teroristi anarhisti imaju pomoć i podršku. Meseci su prolazili dok su pojedini visoki funkcioneri policije štitili ove terostuste anarhiste, a to rade i danas. To više ne sme da se toleriše,“ poručio je Đurđev.

On je naglasio da svi uhapšeni korisnu idioti pripadaju nacionalnim pokretima i organizacijama koje nemaju zaštitu Zapada, dok najekstremniji anarhisti – pravi teroristi i udarna pesnica obojene revolucije – ostaju na slobodi.

„Ti anarhisti imaju najveće budžete, a baš njih štite visoki funkcioneri MUP-a koji ne dozvoljavaju da budu uhapšeni. Zato svaki dan gledamo sve brutalnije napade sa jednim ciljem – nasilno preuzimanje vlasti u Srbiji,“ istakao je lider Srpske lige.

Đurđev je optužio pojedine ljude iz vrha policije da obmanjuju političare i „prodaju im bajke“, dok istovremeno održavaju, kontrolišu i usmeravaju haos.

„Nažalost, među političarima ima onih koji iz naivnosti ili straha veruju ovim izdajnicima, kao i onih koji su ucenjeni jer im je pronađeno i verifikovano više grama u nosu nego u mozgu,“ dodao je on.

Lider Srpske lige je poručio da građani Srbije dobro vide šta se dešava:

„Na snimcima kleče uhapšeni delinkventi iz nacionalističkih redova, ali nema terorista anarhista – kolovođa obojene revolucije – niti njihovih zaštitnika u policiji. Kada narod bude video i njih sa lisicama na rukama, tek tada će haos na ulicama i u državi prestati.“

„Srbija ne sme da dozvoli da unutrašnji izdajnici pod velom državnih funkcija održavaju i kanališu kontrolisani haos u korist zapadnih centara moći. Ko radi protiv svoje države – bilo da nosi fantomku ili policijsku uniformu – mora da odgovara za rušenje ustavnog poretka Srbije . Samo tako ćemo vratiti poredak, mir i sigurnost,“ istakao je Đurđev.

On je zaključio da Srbija mora da se izbori ne samo sa uličnim nasilnicima, već i sa unutrašnjim izdajnicima koji zloupotrebljavaju državni aparat za interese zapadnih sila.

„Bez njihove neutralizacije nema ni reda, ni poretka, ni mira. Ovo je trenutak za državničku odlučnost – da se očisti sistem i obezbedi Srbija u kojoj zakoni važe za sve, a otadžbina se brani bez ostatka,“ istakao je predsednik Srpske lige.