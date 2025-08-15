U fokusu 2 KLJUČNE TEME! Specijalna emisija povodom NASILNIH pokušaja BLOKADERA da izazovu DRŽAVNI UDAR, kao i ISTORIJSKOG SUSRETA Trampa i Putina

Blokaderi su poslednjih dana svojim nasilničkim ponašanjem, divljanjem, brutalnim napadima na građane koje drugačije misle, ali i na pripadnike policije koji su čuvali javni red i mir, vandalizovanjem i paljenjem prostorija Srpske napredne stranke, jasno pokazali ko je ko i kakvu budućnost priželjukuju Srbiji - budućnost nasilja i bezumlja, utopljena u suzama i krvi njihovih neistomišljenika.

U isto vreme, Aljaska je dospela u centar svetske pažnje zbog istorijskog sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina koji će pregovarati o okončanju rata u Ukrajini.

Sava Stambolić iz Centra za društvenu stabilnost ističe da je juče bila kulminacija nasilja koje građani trpe proteklih meseci.

- Juče je bio vrhunac onoga što gledamo proteklih meseci i njihove namere su konačno ogoljene. Mudra odluka Miloša Vučevića da isprazni te prostorije, jer je veče pre toga i njegov život bio ugrožen. Videli smo koliko je tu bilo kvazi studenata. Raduje me što ima toliko uhapšenih, videli smo da će jedan od njih služiti zatvorsku kaznu od tri godine - kaže Stambolić.

ISTORIJSKI SUSRET TRAMPA I PUTINA!

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, kaže da je večerašnji susret Donalda Trampa i Vladimira Putina trenutno najvažniji događaj za mir u svetu.

- Ovaj večerašnji susret je najvažniji u drugom mandatu Donalda Trampa i njemu će biti važno da ovaj sastanak im pozitivan ishod. Porasla su očekivanja da je mir na dohvatu ruke, ali i kako su sami najavili, ne treba očekivati čudo. Evropska unija je veoma uznemirena što Zelenskog neće biti za ovim stolom - rekao je Krstić.

Marko Lakić, urednik "Politike", smatra da nam od sutra možda sledi nova podela sveta.

- Mislim da su oni unapre već sve ugovorili. Sutra dolazi do nove podele sveta koji je već umoran od rata. Rusija i Amerika u ovome imaju veliku korist dok Evropa ostaje pozadi. tramp je najavio večeras da očekuje primirje - rekao je Lakić.

OGOLJENO NASILJE BLOKADERA!

Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa", kaže da je blokaderski pokret doživeo potpuno fijasko, zato su postali i agresivniji.

- Ovo je kulminacija nasilja, jer je blokaderski prokret doživeo potpuno fijasko. Mali broj ljudi je veoma agresivan i spreman na sve. U Novom Sadu smo videli pokušaj spaljivanja ljudi. Ovde se radi o jednoj zameni teza koje sprovodi N1 koji batinaše predstavljaju kao žrtve. Prve večeri je povređeno 65 građana, tačnije simpatizeri SNS-a, kao i preko 100 policajaca, a onda su blokaderi žrtve - rekao je Milovanović.

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, ističe da je ovo najbrutalniji napad na Srbiju u poslednjih deset godina.

- Nikada od uvođenja višestranačke politike nije se desilo da su uništavane stranačke prostorije ili kuća političkih neistomišljenika. Prostorije SNS-a su pogrešne adrese, treba da idu ispred Đilasovih prostorija, jer su im oni nešto obećali. Ovo što se dešava je najbrutalniji napad na Srbiju u poslednjih 10 godina organizovan od strane ppolitičkih ekstremista. ječe je priveden i hrvatski državljanin koji je juče ušao u Srbiju, zamislite da je bilo obrnuto i da se neki naš državljanin obračunao sa njihovom policijom, digla bi se cela Evropska unija. Samo čekaju varnicu kako bi došlo do građanskog rata i opšteg sukoba. Očekujem da tužilaštvo reaguje. Dosta više relativizacije, rušilački pir mora da stane - rekao je Milićević.

Zoran Spasić, kaže da bi blokaderi zapalili celu srbiju da mogu.

- Ovde je sve jasno, radi se o ubačenim stranim elementima čiji je jedini cilj uništenje ove zemlje na čijem je čelu predsednik Srbije. Zapalili bi celu Srbiju da mogu. Setite se situacije kada je onaj čovek hteo da se okrene kada je video blokade, prebili su ga pred detetom - rekao je Spasić.

TRAMP I PUTIN OČI U OČI!

Krstić kaže da se večeras ispisuju nove sranice istorije.

- Istorija se piše od trenutka kada Putin sleti na Aljasku, jer pre par meseci nismo mogli da zamislimo da dođe do ovoga. Mislim da ovaj sastanak nikako ne može da bude neuspeh - kaže Krstić.

UŽIVO SA ULICA BEOGRADA!

Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink, nalazi se na terenu i donosi najnovije informacije sa ulica Beograda.

- Blokaderi su za večeras najavili proteste ispred Generalštaba i još tri lokacija u Beogradu, a to su kružni tok na novom Beogradu, ispred Poljoprivrednog fakulteta kao i na autokomandi. Imali smo i prvo negodovanje, kao i dolazak policije. Pojedini građani pokazuju i srednji prst. Za sada je mirno, ali videli smo da su i sinoć sukobi nastali u sekundi - rekao je Kuvekalović.

Stambolić dodaje da blokaderi namerno pokušavaju da isprovociraju policiju.

- Oni hoće da isprovociraju policiju, kako bi oni reagovali sa maksimalnom silom, a onda bi se blokaderi proglasili za nevine žrtve i sada se pravi dodatan pritisak na policiju - rekao je Stambolić.

Milićević dodaje da je njihov konačan cilj upravo građanski rat.

- Sve vreme se ide na to da se podstakne sukob uz razne provokacije. Sve blokade se finansiraju iz istog izvora. Oni nemaju nikakav program, samo mržnju prema Vučići i vladajućoj koaliciji. Svesni su koliko ljudi trpe, ali njihov osnovni interes je lični i stranački - rekao je Milićević.

PUTIN I TRAMP SLETELI NA ALJASKU!

Lakić ističe da Tramp i Putin moraju da iskoriste ovu priliku koja obojici donosi mnogo.

- Mislim da obojica imaju jake karte u rukama. Kada se konačno sretnu biće to jedna zanimljiva slika, dva najmoćnija čoveka na planeti. Mislim da je ovde sve dogovoreno, jer ne bi rizikovali direktan susret za ovakve pregovore. Putin bi bio glup da ne iskoristi priliku koja mu se nudi, a Tramp želi da iskoristi priliku da donese mir u svetu i osvoji Nobelovu nagradu - rekao je Lakić.

- Činjenica da su oba predsednika sletela maltene u minut pokazuje koliko je ovaj sastanak dobro isplaniran i koliko oboje poštuju dogovore. Evropska unija je za sada izgubljena u svemiru i vođena od strane nekompetentnih ljudi, mislim da će njih oba predsednika da ignorišu - dodaje Krstić.

BLOKADERI POKAZALI PRAVO LICE!

Nebojša Oberknežev iz Centra za društvenu stabilnost, kaže da su blokaderi pokazali kako bi izgledala Srbija da su oni na vlasti.

- Njihova agenda je da stvaraju nemir i to pokazuju građanima Srbije. ovo je jedan ogoljeni ekstremizam na samim ulicama. Videli smo kako su sinhrono krenuli da napadaju prostrorije, to je sve bilo iplanirano unapred. Sa druge strane, nijedna kamenica ili bilo koji predmet nije leteo ka njima od strane pristalica SNS-a - rekao je Oberknežev.

NAPETO NA ULICAMA BEOGRADA!

Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink, ponovo se javio sa terena i rekao da je situacija napeta u ulici Kneza Miloša.

- Blokaderi neguduju što je prisutna žandarmerija. Vidimo da su krenule da se bacaju pivske flaše. Pretili su da će olupati i tolejbus iako su videli da je vozač unutra. Vidimo momke sa maskama na licu, a poletele su i prve kamenice - rekao je Srđan Kuvekalović.

NIŠTA OD SASTANKA U ČETIRI OKO TRAMPA I PUTINA!

Ranije planirani sastanak između Donalda Trampa i Vladimira Putina sada će uključivati državnog sekretara Marka Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, prema rečima portparola Bele kuće Kerolajn Levit.

Lakić se osvrnuo na moćne avione kojima su stigli Putin i Tramp.

- Ako postoje dva najbezbednija aviona na svetu, to su ova dva - rekao je Lakić.

- Današnji sastanak će uticati na čitav svet - dodaje Krstić.

PUTIN I TRAMP SE SRDAČNO POZDRAVILI NA CRVENOM TEPIHU!

Krstić dodaje da i Kina ima korist od ovog susreta.

- Ne smemo pored Kine zaboraviti ni Indiju - rekao je Krstić.

OGOLJENA IDEOLOGIJA BLOKADERA!

Milovanović kaže da su se poslednjih dana jasno videle dve Srbije.

- Ovo nasilje koje nam emituju je ovo što vidimo. To je njihov plan i program. Slika u Novom sadu i Beogradu je slika onoga šta bi nas čekalo kada bi oni došli na vlast - kaže Milovanović.

VLADIMIR ŠTIMAC RASPIRUJE TENZIJE NA ULICAMA BEOGRADA!

Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink, otkrio je da se na protestu nalazi i Vladimir Štimac koji dodatno podiže tenzije.

- Dodatno su porasle tenzije. Pojavio se i vladimir Štimac koji sve vreme pokušava da izazove neki incident i negoduje što je žandarmerija ovde. Malopre nije birao reči kada im se obraćao - rekao je Kuvekalović.

POČEO SASTANAK PUTINA I TRAMPA

Vladimir Marinković, kaže da su oči sveta uprte u Aljasku.

- Oči celog sveta su uprte u ovaj samit. Oba lidera su povela najbliže savetnike - Marinković.

Vladimir Kljajić, politikolog, smatra da će ovo biti produktivan sastanak.

- Predviđena je zajednička konferencija za medije, a Tramp je izjavio da će napustiti sastanak, ako vidi da druga strana nije voljna da pregovara - rekao je Kljajić.

PITANJE TRENUTKA KADA ĆE BLOKADERI KRENUTI SA SCENAMA OD SINOĆ

- Upravo je poletela još jedna kamenica. Izgleda da je upravo Štimac tak koji podiže tenzije, a očekuje se i dolazak grupe koja je krenula sa Novog Beograda - rekao je Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink.

Srđan Barac dodaje da blokaderi jedva čekaju da padne krv na ulicama Beograda.

- Jedino to čekaju da se desi kako bi sve ovo dobilo neku drugu dimenziju - rekao ej Barac.

BLOKADERI KRENULI SA NASILJEM NAD POLICIJOM

- Ovo je grupa blokadera koja je sa Novog beograda preko gazele došla u ulicu Kneza Miloša. vidimo blokadere sa fantomkama koji su prevrnuli neke kontejnere. Malopre su ovi blokaderi koji su bili ispred zgrade Vlade upravo čekali da im se pridruže ovi sa Novog Beograda. Pri njihovom dolasku napadnuta je i policija. Veoma je napteo i tenzično - rekao je rekao je Srđan Kuvekalović, novinar televizije Pink.

Krstić je siguran da će policija večeras biti ponovo napadnuta.

- Finale svega ovoga će biti napad na policiju, nisu se oni slučajno maskirali. Došli su sa oružjem da ga upotrebe i tu nema greške. Brine me broj povređenih policajaca - rekao je Krstić.

BLOKADERI TERORISTI KRENULI SA PALJENJEM SVEGA PRED SOBOM

- videli smo kako je sve planulo odjednom, krenuli su prvo sa petardama, a onda sa vatrometom. Došlo je i do međusobnog koškanja blokadera. Lete i kamenice - rekao je Srđan Kuvekalović.

Autor: Iva Besarabić