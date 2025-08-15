MALI ZNACI PAŽNJE ZA VELIKE OSMEHE: Er Srbija uz decu iz Kraljeva

U susret Svetskom danu humanosti, Er Srbija je još jednom pokazala posvećenost društvenoj odgovornosti donirajući školski pribor deci iz SOS Dečijeg sela Kraljevo.

Donacija obuhvata školsku opremu za 39 devojčica i dečaka iz socijalno ugroženih porodica koji pohađaju osnovnu školu od prvog do četvrtog razreda.



„Verujemo da je ulaganje u obrazovanje i budućnost najmlađih jedan od ključnih koraka ka izgradnji bolje i pravednije društvene zajednice. Ponosni smo što možemo da doprinesemo svakodnevnim životima dece iz SOS Dečijeg sela Kraljevo. Potrudili smo se da im poklonimo sve što je potrebno za školske aktivnosti, kako bi im početak školske godine bio što lakši, veseliji i ispunjeniji. Neka ovaj mali gest bude podstrek za dalji rad i inspiracija svima nama da činimo dobro“, izjavila je Milica Netković, direktorka ljudskih resursa Er Srbije.

„U ime SOS Dečijeg sela u Kraljevu želim da iskažem iskrenu zahvalnost kompaniji Er Srbija na velikodušnoj donaciji i na tome što je prepoznala značaj ulaganja u budućnost i obrazovanje naše dece. Ovaj plemeniti gest omogućiće brojnim porodicama i mališanima kojima je pomoć najpotrebnija da sa više radosti i bezbrižnosti zakorače u novu školsku godinu. Ova donacija predstavlja više od materijalne pomoći – ona je snažna poruka solidarnosti i podrške”, izjavila je Biljana Zorić Dimić, direktorka SOS Dečijeg sela Kraljevo.

Donacija školskog pribora nastavak je uspešne saradnje Er Srbije i Fondacije SOS Dečija sela Srbija. U maju ove godine, realizovan je i zajednički projekat „Moj prvi let Er Srbijom – putovanje za pamćenje“, kada su 25 dečaka i devojčica iz Programa „Jačanje porodice“, zajedno sa roditeljima ili starateljima, prvi put imali priliku da lete avionom. Na letu od Niša do Beograda avionom tipa erbas A319, deca su doživela nezaboravno iskustvo, koje je upotpunjeno posetom zgradi Letačke operative i hangaru Er Srbije, gde su se upoznali sa svetom avijacije.

Kroz ovakve inicijative, Er Srbija nastavlja da aktivno doprinosi lokalnoj zajednici, sa posebnom pažnjom usmerenom na podršku deci i njihovom razvoju.

