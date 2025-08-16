'Ovakva brutalnost prema jednoj medijskoj ekipi nije zapamćena' Miloš Vučević oštro osudio napad na ekipu TV Informer!

Blokaderi su noćas napali ekipu TV Informer koja je uživo izveštavala sa protesta u Novom Sadu, a tim povodom oglasio se predsednik SNS Miloš Vučević.

- Blokaderi fašisti koji su noćas krenuli da ruše Gradsku kuću, napali su ekipu TV Informer koja je uživo izveštavala sa protesta u Novom Sadu. Bukvalno su ih linčovali dok su radili svoj novinarski posao, novinaru Vladimiru Saviću i snimatelju Petru Mladenoviću naneli su teške telesne povrede i uništili im opremu. Ovakva brutalnost prema jednoj medijskoj ekipi nije zapamćena. Novinari koji prenose istinu, a ne dirigovane parole iz nekih centara moći, bukvalno su im postali “vreća za udaranje”. Zahtevam hitnu reakciju nadležnih! Neće im uspeti da ubiju istinu o ovom fašističkom piru koji blokaderi već nekoliko noći sprovode u Novom Sadu! Vladi i Petru želim brz oporavak. Nema predaje! Pobediće Srbija - rekao je Vučević.

Autor: A.A.