Milićević: Prethodne tri večeri smo svedoci nečega što je najbrutalniji napad na Srbiju u prethodnih deset godina!

Nema studenata, nema studentskih protesta, studentski protesti nikada nisu ni postojali. Ovo su protesti koji su u rukama političkih centara moći, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, ministar bez porfelja Đorđe Milićević.

Komentarišući dešavanja na ulicama Beograda i Novog Sada, blokade i nasilje koje demonstriraju, rekao je da od početka gledamo i imamo zapravo jednu veliku laž.

- Sve je laž. Nema studenata, nema studentskih protesta, studentski protesti nikada nisu ni postojali. Ovo su protesti koji su u rukama političkih centara moći. Ti politički centri moći, delom su ovde u Srbiji, zajedno sa tim blokaderima, oni sebe nazivaju opozicijom, ali nalogodavci su isti i oni su spolja – rekao je Milićević.

Kako kaže, prethodne tri večeri smo svedoci nečega što je najbrutalniji napad na Srbiju u prethodnih deset godina.

- Imate one koji sebe nazivaju blokaderima, oni koji sebe nazivaju opozicijom, ali samo pogledajte ko je vodio te proteste. Ovo je politički ekstremizam, ovo nisu protesti – rekao je Milićević.

On je rekao da je sve veoma dobro sinhronizovano i organizovano. Dodaje da je sve podstaknuto spolja i od istog nalogodavca.

- Imali smo napad i na policiju, šta je politika? Politika su motke i kamenje, a dijalog se sveo na mržnju i krv na ulicama. Prešla se ona krajnja crvena linija – rekao je on.

Kako kaže, to se desilo od uvođenja višestranačke politike u Srbiji, kada su počeli da idu na kućne pragove političkih neistomišljenika. Međutim, dodaje, ovih dana gledamo novo ludilo.

- Oni čekaju jednu varnicu da bi zapalili čitavu Srbiju. Oni se raduju i govore kako gori Srbija. Neće goreti Srbija, Srbija će nastaviti da se razvija i da se gradi – rekao je Milićević.

Milićević je rekao da je na delu politički huliganizam i lešinarenje. Kako kaže, juče su nastavili sa dehumanizacijom predsednika Srbije.

- Imali smo priliku da vidimo i čujemo kako je cilj da se oslabi vojska Srbije. Samo nekoliko dana ranije govorili su kako treba da se rasformira BIA. Sve se to dešava, institucija predsednika države, policija, vojska, BIA, pa to je razoružavanje Srbije u trenutku najvećih izazova u svetu – rekao je Milićević i dodaje da to mogu da rade samo strani centri moći.



Autor: A.A.