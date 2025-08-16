AKTUELNO

'OVAKVA BRUTALNOST PREMA JEDNOJ MEDIJSKOJ EKIPI NIJE ZAPAMĆENA' Miloš Vučević oštro osudio napad na ekipu TV Informer

Blokaderi su noćas napali ekipu TV Informer koja je uživo izveštavala sa protesta u Novom Sadu, a tim povodom oglasio se predsednik SNS Miloš Vučević.

- Blokaderi fašisti koji su noćas krenuli da ruše Gradsku kuću, napali su ekipu TV Informer koja je uživo izveštavala sa protesta u Novom Sadu. Bukvalno su ih linčovali dok su radili svoj novinarski posao, novinaru Vladimiru Saviću i snimatelju Petru Mladenoviću naneli su teške telesne povrede i uništili im opremu. Ovakva brutalnost prema jednoj medijskoj ekipi nije zapamćena. Novinari koji prenose istinu, a ne dirigovane parole iz nekih centara moći, bukvalno su im postali “vreća za udaranje”. Zahtevam hitnu reakciju nadležnih! Neće im uspeti da ubiju istinu o ovom fašističkom piru koji blokaderi već nekoliko noći sprovode u Novom Sadu! Vladi i Petru želim brz oporavak. Nema predaje! Pobediće Srbija - rekao je Vučević.

