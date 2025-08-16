VEČERAS SE OČEKUJE NAJJAČI NAPAD BLOKADERA! Spremaju potpuni haos na ulicama, planiraju noć GORU NEGO U NOVOM SADU

Do sada najjači napad blokadera na državu i snage policije očekuje se večeras.

Kako saznajemo, oni planiraju nasilje gore nego u Novom Sadu, kada su pokušali da spale ljude u prostorijama Srpske napredne stranke.

Poslednje četiri večeri u Srbiji obeležilo je nezapamćeno nasilje blokadera. U gradovima širom naše zemlje napadali su policiju motkama, kamenicama, pirotehničkim sredstvima, demolirali prostorije Srpske napredne stranke, palili kontejnere...

Sve je počelo u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i na nekoliko izolovanih lokacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Neredi su eskalirali u sredu uveče, a najkritičnije je bilo u Novom Sadu, gde su blokaderi u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke.

Situacija je došla do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

U četvrtak su najstravičnije scene zabeležene u Valjevu, gde su blokaderi bili naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane.

Kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na protestima u četvrtak policija je masovno i brutalno napadnuta širom Srbije, povređeno je 75 policijskih službenika, oštećeno nekoliko vozila i uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

Juče, u petak, blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima, prosipali staklene klikere, dok su pripadnici MUP za sve to vreme stajali mirno.

Kao i prethodnih noći, isprevrtali su kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom krenuli u napad na policiju.

Dačić je na konferenciji za novinare posle ponoći rekao da je sinoć uhapšeno 38 lica. Istakao je da je policija uspostavila javni red i mir koji je bio narušen napadom na policiju u ulici Kneza Miloša i da je razbila grupe demonstranata.

Navodeći da je u protekla četiri dana bilo 127 povređenih policajaca, Dačić je istakao da to pokazuje da su tvrdnje o navodnoj policijskoj brutalnosti laž.

Autor: A.A.