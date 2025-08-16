UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Specijalna emisija o dešavanjima u Srbiji - Blokaderi i večeras pale i uništavaju (FOTO)

Na televiziji Pink i portalu Pink.rs pratite najnovije informacije o dešavanjima u Beogradu, ali i celoj Srbiji.

Naime, kako saznajemo, blokaderi teroristi planiraju za večeras nasilje gore nego u Novom Sadu, kada su pokušali da spale ljude u prostorijama Srpske napredne stranke.

Poslednje večeri u Srbiji obeležilo je nezapamćeno nasilje blokadera. U gradovima širom naše zemlje napadali su policiju motkama, kamenicama, pirotehničkim sredstvima, demolirali prostorije Srpske napredne stranke, palili kontejnere...

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da je nasilje sve veće, a da je učesnika na blokaderskim protestima sve manje.

Osvrnuvši se na pirotehničke naprave Krstić je podsetio šta se desi kada neko bude pogođen bakljom.

- Momak je ubijen na jednoj utakmici... Svako ispaljivanje tog sredstva jeste pokušaj ubistva, pri tom to se ispaljuje na policajce koji mirno stoje - ocenio je Krstić.

Kako je rekao, ono što smo gledali u Skupštini, sada se prelilo na ulice i takozvani studenti sada rade to isto.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da se na blokaderskim grupama najavljuje nikad veće nasilje.

- Studenti u blokadi više nisu nikakvi studenti, profilisali su se u radikalno ekstremističku organizaciju - kazao je Milovanović.

On se osvrnuo i na izjavu ministra Lončara i laži blokadera da je dete u Valjevu preminulo kaže da je osoba od koje je sve krenulo uhapšena.

- Vide da se blokaderski pokret raspada i zato im je sada opcija nasilje - kazao je Milovanović.

On je pročitao sa čim su sve zaustavljene osobe u okolini Valjeva, te ocenio da je jasno da su bili spremni za nasilje.

- Imate naše tužilaštvo koje ništa ne radi, ne nalazi ljude koji su iza tih profila - naveo je Milovanović i dodao:

Oni samo imaju nasilje i samo žele nasilje, samo im je ono ostalo.

Dragoljub Kojčić, politički filozof, rekao je da se laži plasiraju kao alibi za nasilje.

- Pošto im država zato što je ozbiljna ne daje priliku, onda oni smišljaju laži - kazao je Kojčić.

Kojčić je rekao da nije samo slučaj da je manje blokadera, već je i njihov uticaj znatno opao.

Kako je upitao, ko je ikada napao njihove novinare.

- Da li je bilo na drugoj strani žrtava novinara? Svaki dan i u velikim količinama - istakao je Kojčić.

Govoreći o naoružanim blokaderima Kojčić je rekao da kada se pročita šta luksemburški mediji kažu - to se i desi.

- Oni najavljuju, oni imaju i društvane mreže, ali oni su saučesnici. Čitavo veče smo posvetili njihovim lažima, to je antisrpska politika na kojima se kreiraju svi ovi događaji. Ja ostajem pri tome da je ovo relativno mlada generacija i da su iskorišćeni - naveo je Kojčić.

Zoran Anđelković je kazao da se uveče falsifikuje informacija, sutradan se pumpa i to bude razlog za sledeći događaj.

On je naveo primer žene koja je napala policajce metalnom šipkom, te dodao da je taj deo isečen, pa plasiran samo deo kada policija uzvraća.

Anđelković se osvrnuo na izjavu jedne od blokaderki da joj je policajac pretio silovanjem, te rekao da na licu nije imala povrede.

Kako je naveo i pokazao, ona na svojim društvenim mrežama pokazuje i kači svoje obnažene fotografije.

Mihailo Janjić iz Centra za nacionalnu politiku kaže da je lažna vest o dečaku poslužila njima za šta je trebalo i da je već sutra neće biti.

Valjevo

Reporter TV Pink Srđan Kuvekalović uključio se iz Valjeva gde je počeo protest u 19 i 30 sati.

Blokaderi iz Valjeva i iz okolnih mesta su se okupili ispred gimnazije.

Prema poslednjim informacijama u Valjevu je mirno, ali su okupljeni maskirani.

Nakon mirnog dela protesta, jedna grupa se odvojila. Prema izveštavanju tajkunskih medija oni su se odvojili da bi se verbalno obračunali sa policijom.

Saša Milovanović kazao je da blokaderi, za sada pojedinci, u Valjevu gađaju prostorije Pokreta socijalista, te upozorio da se sprema veliko nasilje.

U Valjevu su zapaljene prostorije Srpske napredne stranke, vatrogasci su na terenu.

Prostorije su demolirane, na njih su bačeni molotovljevi kokteli.

Novi Beograd i Zemun

Blokaderi su u Zemunu napali psrostorije SRS-a.

Policija je i večeras napadnuta.

