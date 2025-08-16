Vučić izjavio saučešće porodici Dena Tane: Imao je čudan životni put, gotovo filmski, tokom kojeg je uspostavio brojne kontakte

Rastužila me je vest o smrti Dobrivoja Tanasijevića, čuvenog Dena Tane, uspešnog poslovnog čoveka, velikog Zvezdaša i nadasve patriote koji nikada nije zaboravio svoju Srbiju.

- Imao je čudan životni put, gotovo filmski, tokom kojeg je uspostavio brojne kontakte sa nekim od najuticajnijih ljudi iz sveta biznisa i politike, kako u Sjedinjenim Državama, tako i na globalnom nivou - napisao je Vučić i dodao:

Растужила ме је вест о смрти Добривоја Танасијевића, чувеног Дена Тане, успешног пословног човека, великог Звездаша и надасве патриоте који никада није заборавио своју Србију.



Имао је чудан животни пут, готово филмски, током којег је успоставио бројне контакте са неким од… — Александар Вучић (@predsednikrs) 16. август 2025.

Upravo ti kontakti i prijateljstva Dena Tane, bili su od koristi i našoj zemlji kada nam je to bilo potrebno i po tome ćemo ga uvek pamtiti. Izražavam duboko saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Neka počiva u miru.

pročitajte još TUGA! Umro bivši predsednik Zvezde Den Tana

Autor: Pink.rs