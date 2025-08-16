AKTUELNO

Politika

Vučić izjavio saučešće porodici Dena Tane: Imao je čudan životni put, gotovo filmski, tokom kojeg je uspostavio brojne kontakte

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Rastužila me je vest o smrti Dobrivoja Tanasijevića, čuvenog Dena Tane, uspešnog poslovnog čoveka, velikog Zvezdaša i nadasve patriote koji nikada nije zaboravio svoju Srbiju.

- Imao je čudan životni put, gotovo filmski, tokom kojeg je uspostavio brojne kontakte sa nekim od najuticajnijih ljudi iz sveta biznisa i politike, kako u Sjedinjenim Državama, tako i na globalnom nivou - napisao je Vučić i dodao:

Upravo ti kontakti i prijateljstva Dena Tane, bili su od koristi i našoj zemlji kada nam je to bilo potrebno i po tome ćemo ga uvek pamtiti. Izražavam duboko saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Neka počiva u miru.
TUGA! Umro bivši predsednik Zvezde Den Tana

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Den Tana

#Saučešće

#Sport

#zvezda

