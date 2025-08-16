EVO KO JE SVE U VALJEVO DOŠAO DA PRAVI NEREDE: Isti blokaderi, isti nasilni plan (FOTO)

Valjevo je ponovo na meti blokadera, sa istim poznatim licima – Dobricom Veselinovićem, Dražom Petrovićem i Pavlom Grbovićem. Za večeras su najavili najstrašnije nasilje, dok građani i nadležni prate situaciju s velikom zabrinutošću.

Na ulicama Valjeva ponovo se pojavljuju ista lica blokadera koja narodu i gradu prave haos. Na mestu događaja primećeni su Dobrica Veselinović, Draža Petrović, Pavle Grbović, Miran Pogačar i Dragan Bjelogrlić, poznata imena koja se redovno vezuju za nasilne blokade.

Do Valjeva je stiglo i „kuso i repato“, što dodatno potvrđuje da se radi o dobro uigranoj grupi sa istim radikalnim namerama.

Tu je i redovna blokaderska posvuduša Vladimir Štimac.

Građani su u šoku jer su blokaderi za večeras najavili „najstrašnije nasilje“, a prisustvo istih osoba kao i ranijih akcija jasno pokazuje da se radi o koordinisanim pokušajima destabilizacije.

Sve ove scene pokazuju da blokaderi ne menjaju taktiku – uništavanje, pretnje i podsticanje nereda ostaju njihova „specijalnost“. Građani i nadležni moraju biti spremni, jer istina je jasna: ove osobe žele samo haos i konflikt, a ne rešenja.

Autor: Pink.rs