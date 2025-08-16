Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev izrazio je duboku zahvalnost Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije i Ruskoj ambasadi u Beogradu zbog izveštaja o stanju u Srbiji, u kome se jasno ukazuje na radikalizaciju uličnih protesta i postojanje scenarija obojene revolucije inspirisane sa Zapada.

„Hvala našoj bratskoj Rusiji što je otvoreno i bez uvijanja opisala pravu prirodu dešavanja u Srbiji. Dragocene su nam njihove zvanične informacije kojima su nas upozorili da se protiv Srbije priprema nasilna smena vlasti po receptu obojenih revolucija – upozorenje koje smo čuli pre više od pola godine, a koje se sada u potpunosti ostvaruje. Divljački napadi na prostorije SNS-a, rušenje institucija, nasilje nad građanima i policijom – sve je to dokaz da iza ovih protesta ne stoji narodna volja, već mreža plaćenika, anarhista i terorista povezanih sa zapadnim centrima moći,“ istakao je Đurđev.

On je naglasio da je Srbija već pokazala zrelost i snagu, jer u najtežim uslovima uspeva da očuva državnu samostalnost, teritorijalni integritet i ustavni poredak. „Srpski narod dobro zna da njegova većina želi stabilnost, mir i saradnju sa braćom Rusima. A volja većine u Srbiji jeste savezništvo sa Rusijom, jer samo na taj način možemo očuvati i državu i dostojanstvo. Zahvaljujući odlučnosti, hrabrosti i državničkom odlukom prof. dr Đura Macuta, predsednika Vlade R. Srbije da zabrani isporuke naoružanja i vojne opreme Ukrajini i Njegiva stamena reč da nikada neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji jeste garanta bratsva i savezništva Srba i Rusa za koji postoji snažna podrška predsednika Vučića“ poručio je predsednik Srpske lige.

„Uvereni smo da će, uz podršku bratske Rusije i svih patriotskih snaga, Srbija izaći kao pobednik iz ovog iskušenja, da će se obračunati i sa uličnim nasilnicima i sa unutrašnjim izdajnicima koji zloupotrebljavaju državni aparat. Jer, bez istrebljenja tog kukolja ne možemo imati ni reda, ni poretka, ni sigurnosti. Srbija će ostati suverena država kojom će vladati isključivo volja naroda,“ zaključio je Đurđev.

Autor: A.A.