'HORDA PLAĆENIH ZOMBIJA' Ristovski: Drage kolege glumci, uzmite se u pamet da smirujete mržnju, a ne da je raspaljujete

"Za razliku od nekih glumaca koji koriste svoju popularnost da raspaljuju oganj mržnje u Srbiji, da blate časne policajce, koje čekaju kod kuća njihova deca, dok se oni bore sa huliganima, ja čvrsto verujem da su policajci vitezovi, a da su ovi koji se kukavički kriju iza maski, koji pale gradove i priželjkuju nečiju smrt, horda plaćenih zombija", istakao je na svom Instagram nalogu glumac Lazar Ristovski.

Uz odlomak iz filma "Balkanska pravila", Ristovski je dodao i sledeće:

- Drage kolege glumci, uzmite se u pamet i iskoristite svoj ugled i popularnost, koju ste stekli u ovoj državi i od državnih para, da smirujete mržnju, a ne da zarad trenutne popularnosti, izazivate posledice zbog kojih ćete se kasnije gorko kajati.

Autor: A.A.