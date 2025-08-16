AKTUELNO

Politika

TEROR BLOKADERA U VALJEVU: Teroristi zapalili čoveku kafić, a on nije ni član SNS (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Valjevu su blokaderi demolirali lokal. Snimci sa lica mesta pokazuju potpuni haos i uništenu imovinu, dok građani osude divljačko ponašanje.

U Valjevu je noćas došlo do najstrašnijeg divljačkog ispada blokadera, pored uništenih prostorija SNS-a, zgrade tužilaštva i uprave grada, oni su demolirali lokal, za koji se navodno zna da pripada funkcioneru vlasti.

Blokaderi razbili i zapalili i jedan kafić samo zato što misle da je vlasnik blizak SNS. Razbijaju i pale i javnu i privatnu imovinu, kako god žele, jer misle da im se može. Vlasnik kafića nije ni član SNS, a kamoli funkcioner!

Snimci sa lica mesta pokazuju potpuni haos – razbijena stakla, uništen nameštaj, razbacane stvari i totalni metež.

Ovaj napad još jednom potvrđuje da blokaderi ne biraju sredstva, da im nije stalo do bezbednosti građana niti do reda i zakona. Cilj im je samo destrukcija i zastrašivanje, a posledice njihove divljačke akcije vide se svuda oko njih.

Pokret socijalista: Od ustaša se ništa drugo i ne očekuje osim da napadaju borce za Srpski svet

