Stefan Krkobabić predložio ograničenje cena lekova za penzionere s najmanjim primanjima: Odgovoran odnos prema onima koji su svoj radni vek posvetili izgradnji i razvoju ove zemlje

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, a u uvodnom delu sednice Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a – Solidarnost i pravda i šef te poslaničke grupe, postavio je poslaničko pitanje u vezi sa zaštitom najugroženijih penzionera.

Krkobabić je u svom obraćanju predložio da se razmotri mogućnost uvođenja ograničenja cena lekova za penzionere sa najnižim primanjima, ističući da je to populacija koja je najviše pogođena rastom cena, naročito u sektoru zdravstva.

- Teško je pronaći zemlju u Evropi koja je u poslednjih godinu dana postigla toliko pozitivnih rezultata koliko ih je postigla Srbija u oblasti zdravstva. Otvoren je veliki broj bolnica, većina postojećih je renovirana, a država se maksimalno potrudila i kada je reč o nabavci i plaćanju lekova za pojedine retke bolesti - rekao je Krkobabić.

U tom kontekstu, postavio je direktno pitanje Vladi Srbije i nadležnom ministarstvu:

- Da li postoji mogućnost da se ograniči cena lekova za penzionere sa najmanjim penzijama?

Krkobabić je izneo i zvanične podatke: u aprilu 2025. godine u Srbiji je bilo 1.657.668 penzionera, od kojih su 66,9% činili starosni penzioneri, dok je invalidskih bilo 13,6%. Prema podacima iz septembra 2023. godine, 164.975 penzionera primalo je penziju manju od tada najniže utvrđene sume od 20.631 dinar. Od tog broja, njih 124.121 primilo je upravo taj minimalni iznos.

- Reč je o našim sugrađanima koji su u najvećem broju slučajeva stalni korisnici lekarskih usluga, kao i lekova za određene bolesti - naglasio je Krkobabić, dodajući da su cene lekova u prethodnom periodu pratile rast cena hrane, za šta, kako je istakao, odgovornost snose trgovci, a ne država.

Krkobabić smatra da bi ograničenje cena lekova – i sa pozitivne i sa negativne liste – za ovu specifičnu populaciju bio važan korak.

- Ograničenje cene lekova i sa pozitivne i negativne liste za ovu specifičnu populaciju mogao bi biti samo jedan korak u pravcu potpuno besplatne isporuke tih lekova toj populaciji. Bio bi to znak naše društvene solidarnosti i zrelog i odgovornog odnosa prema onima koji su svoj radni vek posvetili izgradnji i razvoju ove zemlje - poručio je Krkobabić.