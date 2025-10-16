AKTUELNO

ZNAMO ŠTA JE SRPSKI INTERES I NJIME SE RUKOVODIMO Ministarka Stamenkovski: Mi smo primili udar namenjen Rusiji

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, istakla je da je stav Srbije bio da se ne uvedu sankcije Rusiji, te da "mi znamo štaje srpski interes i njime se rukovodimo".sankcije Rusija

"Naš stav je bio da ne uvedemo u Ruskoj federaciji sankcije. Mi treba da podsetimo i na činjenicu da su nama sankcije uvođene devedesetih godina. Ja govorim vrlo objektivno. Mi treba da ukažemo na našu ključnu ulogu, koja je za Ruse mnogo važnija. Ono što smo mi njima obezbedili je kupovina 10 godina, gde se Zapad opsesivno bavi ovim područjima. Gde smo mi primili udar koji je namenjen Rusiji. Vi se sećate kada je Putin kazao prilikom svoje prve inauguracije, "Gledao sam šta se desilo Srbima tokom 99. godine i tada sam shvatio kako je Zapad nama sudbinu namenio." I recimo ovaj Harari, kao jedan od ideologa levo-liberalnog kursa, kaže da smo mi, bukvalno, odnosno da je Zapad omogućio i Rusiji i Kini da konsoliduju svoje snage, pre svega Rusiji, jer se opsesivno bavio Srbijom. I to je tih 10 godina koje su spasle Rusku federaciju, odnosno dale priliku da se uspostavi multipolaran svet.

Mi smo primili taj udar. Mi na to treba da podsetimo. Mi znamo šta je srpski interes i njime se rukovodimo", istakla je ministarka.

