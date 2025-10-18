RAGUŠ ZA PINK: Kurti nikada ne bi bio u situaciji da sprovodi svoju ekstremističku politiku da nema podršku dela međunarodne zajednice

Ne želim mir, ne želim suživot, želim novi progon Srba, ovim rečima mogli bismo okarakterisati novi potez Aljbina Kurtija koji šalje svoju vojsku na sever Kosova. Opet zveska oružjem, provocira, zastrašuje Srbe, podiže tenzije i to samo četiri dana nakon što je doživeo hladan tuš na lokalnim izborima gde je ubedljivo pobedila Srpska lista u srpskim sredinama? Ovim činom je odzvonilo Kurtijevim nelegitimnim gradonačelnicima koje je uz duge cevi pre dve godine instalirao u srpske opštine.

Marina Raguš, potpredsednica Skupštine Srbije istakla je danas za Novo jutro da ovo nije prvi put da se Kurti ponaša kako se ponaša. On nikada ne i bio u situaciji da sporvodi svoju ektsremističku politiku da nema podršku dela međunarodne zajednice.

- Ovo je osmišljeno da bi se isprovocirali Srbi. Njemu treba odgovor na to, a ono što je dobro je da je naš narod toliko politički pismen, da ne podleže provokacijama. Suština njegovog delovanja koliko je meni poznato, po poslednjim podacima spada na nekoliko činjenica. Od svega što je imao, ostale su mu 3 opštine, možda. To treba da nam bude reper za sve što će se dešavati - rekla je Raguš.

Državni vrh radi šta treba da radi, ispravljene su neke greške iz prošlosti, i svi koji su rastakali srpsko nacionalno tkivo su nam ostavili mapu kojom treba da se krećemo, navela je Raguš.

- Samo je Vučić jedini predsednik koji je zvanično uputio da se prema Rezoluciji 1244, naše vojne snage u broju do 999 vrate na KiM. Jedino je on taj koji je vratio pitanje Kosova na najvažnije međunarodne stolove. Jedino je on svojom odličnom diplomatijom uspeo da izdejstvuje priznanje tzx Kosova iz 28 država - navela je Raguš.

Biljana Pantić Pilja šefica delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope ističe da je u medijima bila prisutna sveopšta histerija nakon posete Ursule Fon der Lajen.

- Vučića izdajnikom nazivaju oni koji su Kosovo predali šipratima. Ne bi oni nama lomili kičmu da je to tako. Moja majka je sa Kosova, znam šta ljudi misle o njemu, oni govore da nema njega, oni ne bi opstali. Oni se uzdaju u Srbiju, u sve što se čini za naš narod na KiM - dodala je Pilja.

- Sa građanima mora da se priča, a ne da se tvituje iz kafića. Tako se vidi šta ne valja, šta valja... Svi koji hoće da budu veliki, kada odu u inostranstvo, idu da pljuju svoju državu, Vučića... Nikada ne spominju težak položaj Srba pod Aljbinom Kurtijem - dodala je potom.

Autor: D.Bošković