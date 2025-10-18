SAMO DA SE DOKOPAJU MIKROFONA! Roditelji željni medijske pažnje, lečeći svoje frustracije, neodgovorno uništavaju budućnost svoje, ali i tuđe dece

Reporter N1 razgovarao je sa roditeljima dece koja blokiraju Petu beogradsku gimnaziju o izostanku reakcije međunarodnih institucija i reakciji domaćih

Grupa učenika od 13. oktobra blokira ulaz u zgradu Pete beogradske gimnazije i ne pušta zaposlene da uđu u školu, a zahtevi predstavljaju želju učenika, roditelja i zborova da donose kadrovska rešenja u ovom školi.

Školska godina je počela, ali ova deca umesto da uče - blokiraju. U tome ih podržavaju i njihovi roditelji, koji bi za razliku od većinski maloletnih đaka trebalo da znaju bolje.

Neobična scena dogodila se ispred gimnazije, kada je jedan od roditelja pokušao da uzme mikrofon reporteru TV N1, da bi ga ovaj opomenuo.

Nakon temeljnog pokušaja urušavanja institucija od strane blokadera na fakultetima u prethodnih 11 meseci, sada imamo priliku da vidimo i decu koja bivaju iskorišćena u političke svrhe, a tu si i njihovi roditelji željni medijske pažnje, koji lečeći svoje frustracije neodgovorno uništavaju budućnost svoje, ali i tuđe dece.