UDARNA KAMPANJA ŠOLAKA I BLOKADERA Odbraniti Milu Pajić, širiti laži i kazniti Srbiju i njene građane! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šolak sa svojim medijima i blokaderima udarnički stao u odbranu Mile Pajić, ali to nije sve!

Ključne stavke Šolaka i blokadera:

– odbraniti Pajićevu za koju su Srbi genocidaši

Opozicioni poslanik Radomir Lazović iz Zeleno levog fronta (ZLF) je u emisiji rekao: "Raduje me ovo što sam video da su neki od aktivista pušteni da se brane sa slobode i dodatno biih izdvojio to što se dešava sa Milom Pajić".

Zoran Preradović, novinar opozicionog nedeljnika je rekao: "Meni je jako žao ovih ljudi koji su u egzilu i koji su morali, jutros sam slušao gospođicu Pajić koja je morala, znam iz ličnog iskustva jer sam tokom devedesetih bio primoran da jedan period provedem u inostranstvu".

Pored kampanje za Pajićevu, nastavlja se širenje demantovanih laži.

A tu je i kampanja za nove kazne za Srbiju, a samim tim i njene građane.

