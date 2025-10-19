Nema stajanja, u prošlost se ne vraćamo! Vučić sumirao sedmicu za nama: Dobrobit naroda i napredak naše zemlje za mene su najvažniji

Gradimo, radimo i verujemo u Srbiju koja sigurno i brzo ide u budućnost.

Postižemo rezultate koji ostaju za našu decu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar vučić sumirajući nedelju za nama.

- Dobrobit naroda i napredak naše zemlje za mene su najvažniji. Građani ne treba da brinu, država radi sve što može da im obezbedi miran i dobar život i da svakom čoveku pruži sigurnost i nadu.

- U prošlost se ne vraćamo. Gradimo Srbiju snažnu, modernu i uspešnu. Pobeđivaćemo zajedno, ujedinjeni i pokazati svima da Srbija može još više, snažnije i bolje. Zato nema stajanja.

Pobediće Srbija!, zaključio je predsednik Aleksandar Vučić.

Autor: S.M.