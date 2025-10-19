UŽIVO NA TV PINK: HIT TVIT:Dačić o navodnoj otmici i prebijanju studentkinje: Pregledali smo kamere – nije bila u policiji!

Verica Bradić i večeras sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama bira najvažniju objavu nedelje!

O aktuelnim temama iz prethodnih dana razgovaraće:

Ivica Dačić – ministar unutrašnjih poslova,

Prof. Rada Tmušić Stepanov – publicista i pisac,

Saša Borojević – narodni poslanik u Skupštini grada Beograda.

Predlog broj 1. "Diverziija" - Đuro Raca otac nastradale Goranke u padu nadstrešnice u Novom Sadu govori o teoriji diverzije.

Saša Borojević rekao je da je veoma zahvalan što je pokrenuta ova tema. Dodao je da je prošao kroz torturu kada je htepo da ugosti gospodina Đuru Raca koji je imao spremnu dokumentaciju kako bi potkrepio svoje tvrdnje.

- On je trebao da bude gost u mojoj emijsiji ali je pre emisjije dobio moždani udar nakon čega je i preminuo- rekao je Borojević.

On je rekao da je Kina trebalo da poveže svoju luku u Pireju sa Lukom Hamburg prugomkoja ide kroz Srbiju ida zbog toga misli da se radi o sabotaži.

Kao drugu sabotažu on navodi tužilaštvo.

- Ako je bilo uključeno po navodu svedoka 3 dana prepada sirena bez informacije ko je isključio tu sirenu, ja koliko imam tu informaciju sve stanice su povezane sa policijom , koj e isklučio tog dana tu sirenu. Druga stvar,šut je odmah sklonjen, bez mogućnosti daljeg istraživanja -dodao je on.

Kako je rekao duboka država je izvela sabotažu , a USAID je finfasirao sudstvo, tužilaštvo u Srbiji.

Ministar Dačić rekao je kada se nesreća dogodila da je on bio tamo u roku od st vremena i cilj je bio da se izvuku ljudi i raščisti prostor i da nije reč o sklanjanju dokaznog materijala već o sasavanju života.

- Bilo je 25 tona materijala i betona ja sam bio svedok iznad osobe koja je preživela. To nije bilo moguće skloniti. Policija , vatrogasci sasiopci bavili su se time da se zatvori priča sa time koliko je bilo mrtvih spasenih povređenih- rekao je Dačić.

Navodi da se kriminialistička policija uključila naknadno kada je reagovalo tužilaštvo koje je uveče naložilo da se sve to prebaci na sigurnije mesto da bi moglo da se čuva.

Kako je rekao nije mu poznato da su dobili informaciju da ispitaju slučaj isključene sirene.

Dodaje da policija radi po nalogu Tužilaštva koje radi nezavisno i da nemaju prava da se mešaju u njihovu istragu.

Ono što bode oči javnosti su i snimci sa nadzornih kamera koji sen isu nalazili u predmeti, a deo materijala je pušten ne davno u emisjij Hit tvit na kojoj je gospodin Bačuluv.

Gospođa Tmušić pomenula je mogućnost diverzije uz pomoć termo dinamike uz pomoć vibracija.

Ona je pomenula slučaj kada je Nikola Tesla uz pomoć termo dinamike uz pomoć oscilacije izazvao zemljotres u Americi.

Tmušić navodi da postoji mogućnost da se u Novom Sadu koristio osciloskop za izazivanje diverzije i pada nadstrešnice.

O tome je govorio i pokojni Đuro Raca u jednom od gostovanja u emisjij Hit Tvit.

O tome da je veštačenje policije rađeno uz pomoć fotografija, a ne uz pomoć materijala koji je sklonjen, Dačić kaže da su u pitanju operativne stvari i da ne zna kako tužilaštvo vodi istragu i da li vrši neko veštačenje kako bi se definisalo da li je u pitanju greška izvođača ili je u pitanju diverzija.

Borojević je rekao da je došao do saznanja od jednog inžinjera da nije urađena forenzika na hemijska sredstva već samo na eksplozivna sredstva.

On pomenuo i misterioznu kutiju koja je bila zakačena na mestu nadsrešnice kaja je sada nestala, a za koju su neki govorili d aje postavljena da plaši golubove.

- Ono što je najtragičnije je da društvo inžinjera ćuti da je ovakav pad nadstrešnice kao poklopac nemoguće - rekao je Borojević.

Dačić je rekao da je obojena revolucija krenula u Srbiji od kako je krenulo rušenje Milošvića, i da su oni koji se sada žale doveli i nevladine orgnizacije i radili na slabljenju državnih instiucija pod izgovorom nezavisnosti.

- Vi ste uveli u ovu zemlju zapadne angenture, priznajte da ste pogrešili, i nemojte sada da prebacujete odgovornost na nekog drugog, stvarana je atmosfera da mi nista ne znamo i da trebamo da poprimimo sve od zapada što se tiče organizacije - rekao je Dačić replicirajući Borojeviću.

Gospođa Tmušić je rekla da se treba više baviti posledicama. PAd nadstrešnice je bio samo počtni siglnal za obojenu revoluciju.

- Onda je sve krenulo , prvo udar na političare, na škole čak i na crkvu - rekla je ona i dodala da je došlo do krize roditeljstva i školstva.

Veliku pažnju javnosti privlače objave advokata Gajića koji je rekoa da je tužilaštvo nesposobno da srpvede istragu.

On je u svojim izajvama rekao da je sve ispolitizovano i da je zato došlo i do hapšenja Vesića.

Borojević je rekao da je neobično i to da je treblao po nekim informacijama advokata trebalo još 20 osoba da bude uhapšeno, a oni su još uvek na slobodi.

- Mi ne bi polemisali o tome kada bi tužilaštvo izašlo a nekom izjavom i rekli šta se dešava i dokle se stiglo sa istragom - rekao je Borojević.

Govoreći o Zagorki Dolovac i prebacivanju slučajeva na tužilaštvo za organizovani kriminal kod Mladena Nenadića Borojević je rekao da je to još jedan od razloga zbog čega treba obratititi pažnju na detalje jer se stiče utisak da se istraga sabotira.

Po mišljenju pravnika uklanjanje nadstrešnice nije bilo neophodno, ulanjanje video snimaka takođe je upitno, veštačenje jedino koje je urađeno rađeno je 5.11, na mestu gde je nadstrešnica uklonjenja.

Borojević je rekao da nakon svega ovoga ubeđen da mi živimo u nekoj vrsti državnog udara.

Na račun tužilaštva stavljen je niz primedbi, a tužilaštvo se povodom toga nije oglašavalo.

Tmušić je na sve ovo rekla narodski da im se može.

- To ukazuje na hitnost i na neophodnost da se što pre zakonski reši toliki problem vlasti tužilaštva. Pored svih zakona koje poštujem i šta možemo reći osim d je krajnji trenutak da se nešto uradi sistemsi u samoj državi i da se vežu ruke onima koji ruše državu - rekla je ona.

Dačić je rekao da je uveren da je ovde postoji jedna politička namera da se optuži rukovodstvo države , a da li tu ima opstrukcije i svega to se vidi, namera je samo bila da se upre prstom na vlast.

Predlog broj 2.

Povodom objava na društvenim mrežama koje se tiču navodne otmice i nasilja nad studentkinjom Poljoprivrednog fakulteta oglasio se MUP. Kako su naveli u zvaničnom saopštenju, "P.A. (21) navedenog dana nije bila u prostorijama PU za grad Beograd".

Dačić je rekao da je klinika prijavila da je došla kod njih jedna osoba koja se žalila da je povređena od strane policije i to je bilo 24. septembra. Navodno da je pozvana na informativni razgovor u policisjku stanicu Savski venac i da je tu pretučena.

Kako je rekao poicija je povodom toga pozval da da izjavu a ona je rekla da po nagovoru svog advokata nije htela da da nikakvu izjavu.

On je dodao da je policija obavila provere i da studentkinja nije bila ni u jednoj policijskoj stanici u Beogradu, pregledane su kamere i nije privođena.

On je naglasio da je izvršenim proverama utrđeno je da P. A. navedenog dana nije bila u prostorijama PU za grad Beograd i da policijski službenici PU za grad Beograd prema istoj nisu postupali.

On je dodao da je sve ovo urađeno zbog dolaska Ursule fon der Lajen i kako bi se stvorio utisak policijske brutalnosti kod nas.

Autor: Dalibor Stankov