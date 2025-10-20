DRAGIŠA MILOVIĆ: Očekujemo nove napade Kurtijevog režima, jedinstvo i sloga naroda potrebniji nego ikada

Kada je reč o politici Aljbina Kurtija i njegovog režima, uvek smo govorili da je sve moguće i da nas s pravom brine šta sutrašnji dan donosi nama, Srbima koji živimo na KiM. Njegova politika svih ovih godina zapravo predstavlja okupaciju severa, smatra Milović.

Politika Aljbina Kurtija godinama ima za cilj potpunu okupaciju severa Kosova i zatvaranje srpskih institucija. S obzirom na to da je u većini opština loše prošao na lokalnim izborima, možemo očekivati dalju opstrukciju i pritiske, kaže u intervjuu za „Novosti” potpredsednik Srpske liste Dragiša Milović i ističe da su jedinstvo i sloga naroda danas potrebniji nego ikada.

„Kada je reč o politici Aljbina Kurtija i njegovog režima, uvek smo govorili da je sve moguće i da nas s pravom brine šta sutrašnji dan donosi nama, Srbima koji živimo na KiM. Njegova politika svih ovih godina zapravo predstavlja okupaciju severa, zatvaranje srpskih institucija, izgradnju policijskih baza i stanica, umesto otvaranja novih radnih mesta za mlade, rešavanja socijalnih problema i olakšavanja života svim građanima. S obzirom na to da je Kurti u većini opština loše prošao na lokalnim izborima, sigurno je da možemo očekivati dalju opstrukciju i pritiske, poput nedavnog upada tzv. vojnika KBS-a u Severnu Mitrovicu“, poručuje Milović koji je kao kandidat Srpske liste za gradonačelnika Zvečana na lokalnim izborima odneo ubedljivu pobedu sa više od 85 odsto podrške birača.

Milović je zahvalio svim sugrađanima, kandidatima za odbornike i gradonačelnike na, kako navodi, izvanrednom rezultatu na lokalnim izborima, na kojima je Srpska lista odnela pobedu u svih deset opština sa srpskom većinom. U devet opština kandidati Srpske liste su pobedili u prvom krugu, dok će u Klokotu biti održan drugi krug.

Ukazuje da im je podrška države Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i Kancelarije za KiM i te kako bila značajna.

„Uprkos konstantnim pritiscima na naš narod i na Srpsku listu od strane privremenih institucija u Prištini, pokazali smo slogu i jedinstvo, političku zrelost i odlučnost da ostanemo na svojoj vekovnoj zemlji i da jačamo neraskidivu vezu sa maticom Srbijom“, ističe Milović.

Može li povratak Srpske liste na vlast na lokalu da zaustavi Kurtijevo tiho etničko čišćenje Srba i očiglednu nameru da se preotmu i bolnice i škole na KiM?

Povratak Srpske liste u opštine sa srpskom većinom, posebno u četiri opštine na severu, vratio je veru i nadu našim građanima da ovde, gde su rođeni, imaju perspektivu i budućnost. I naši sunarodnici južno od Ibra sačuvali su svoje opštine i pokazali da složno možemo sve. Moramo učiniti sve da zaustavimo tiho etničko čišćenje koje sprovodi Kurtijev režim, a koje je posebno bilo izraženo na severu, gde je u poslednjih nekoliko godina, zbog konstantnih pritisaka i hapšenja, svoje domove napustilo gotovo 20 odsto naših sugrađana.

Nažalost, najveći deo međunarodne zajednice, osim povremenih saopštenja, ne reaguje na institucionalno nasilje i diskriminaciju nad Srbima. Gotovo sve institucije države Srbije na ovim prostorima ugašene su od strane privremenih institucija u Prištini, osim zdravstva i prosvete. Zato je pobeda na lokalnim izborima od presudnog značaja - da bi se nastavilo sa sprovođenjem Briselskog sporazuma i formiranjem Zajednice srpskih opština.

Šta će biti prvi koraci u radu novih lokalnih vlasti u opštini Zvečan?

Potrebno je da, odmah nakon konstituisanja nove Skupštine, sagledamo sve odluke koje su doneli nelegitimni gradonačelnik i lokalni parlament. Sve odluke koje su na štetu naših sugrađana biće stavljene van snage.

Takođe, imajući u vidu da je Zvečan prethodne tri godine tavorio u mraku, počećemo da rešavamo brojne nagomilane infrastrukturne probleme. Prvi korak biće da otvorimo našu opštinu za njene građane i da svi zajedno, u periodu koji je pred nama, vratimo Zvečanu onaj sjaj koji je nekada imao, odnosno, onakav kakav zaslužuje.

Uložili ste žalbu Ustavnom sudu zbog izbora Nenada Rašića za potpredsednika Skupštine u Prištini iz redova predstavnika srpske zajednice. Kakvu odluku očekujete?

Kao što smo već rekli, ovo nije pitanje jednog mesta u Skupštini, već pitanje poštovanja prava srpskog naroda da sam bira svoje predstavnike i da ima adekvatnu zastupljenost u institucijama. Svesni smo da je režim Aljbina Kurtija na silu ubacio Rašića i na poslaničko mesto i na funkciju potpredsednika Skupštine, ali ustavom zagarantovana prava moraju se poštovati. Zato očekujemo da Ustavni sud najhitnije postupi po ovom pitanju i zaštiti prava srpskog naroda.

Priština uporno nameće Rašića kao legitimnog predstavnika Srba, iako su i na ovim lokalnim izborima kandidati njegove stranke „Za slobodu, pravdu i opstanak“ doživeli debakl, u većini sredina uspeli su da osvoje tek stotinak glasova?

Pokazalo se da, uprkos podršci Kurtija, Rašić nije legitimni predstavnik Srba na KiM. Ovi lokalni izbori to su najbolje dokazali. Uprkos velikim novčanim sredstvima i subvencijama koje je Rašić nudio, građani su jasno pokazali kome veruju - svoje poverenje dali su odbornicima i gradonačelnicima Srpske liste. Njegova stranka i kandidati doživeli su, kako i sami kažete, potpuni debakl u svim opštinama sa srpskom većinom.

Srpska lista je i u Severnoj Mitrovici, gde je bilo čak sedam srpskih lista, dobila ubedljivu podršku birača. Da li je jedinstvo sada neophodnije nego ikad?

Jedinstvo i sloga našeg naroda sada su potrebniji nego ikada. Najbolji primer za to jesu izbori u Gračanici, Severnoj Mitrovici i ostalim opštinama sa srpskom većinom. U Gračanici su se albanske partije ujedinile protiv Srpske liste, iako u Skupštini u Prištini ne mogu međusobno da se dogovore. Srpski narod je to prepoznao - pokazao je slogu i poverenje ukazao gradonačelniku i odbornicima Srpske liste.

To jedinstvo nam je preko potrebno u periodu koji je pred nama, u vremenu punom iskušenja, kada su mogući i novi vanredni parlamentarni izbori. Jedinstvo i podrška naše matične države Srbije ostaju najveća garancija da ćemo opstati i ostati na svojoj vekovnoj zemlji.

Autor: D.Bošković