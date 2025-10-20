Mislim da je jako važno što smo kao nacija počeli da svetkujemo te važne datume, rekla je za Novo jutro TV PINK, Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Stamenkovski je istakla da će imati čast da danas, na važan istorijski datum, predvodi državnu ceremoniju. Dodaje da svi značajni datumi podsećaju na kontinuitet jednog naroda i podsećaju koliko je sloboda ovde skupo plaćena.
- Često se govori u javnom prostoru kako istoriju treba zanemariti i kako ne treba gledati u prošlost, ali ja nekako smatram da je prošlost jedina izvesna i da je to iskustvo jednog naroda. I to je uvek opomena i možda odgovor na neke dileme kooje danas imamo. Mislim da je jako važno što smo kao nacija počeli da svetkujemo te važne datume - rekao je Stamenkovski.
Kako kaže, narod koji zaboravi svoju prošlost osuđen je da je najčešće ponavlja, a mi kao narod, dodaje, nemamo razloga da je guramo pod tepih već da budemo ponosni na nju.
- Postoje epohe koje nisu bile svetle, pogotovo kada su u pitanju građanski sukobi. Mi smo u Drugom svetskom ratu bili sukobljeni u građanskom ratu i ostaje senka da je to najstrašnije nešto što može da se desi jednom narodu. Kada udari brat na brata i kada pravda i zakon više nisu na prvom mestu, već neka ideološka isključivost - rekla je Stamenkovski.
Ističe da se ne bi iznenadila kada bi i danas neko plasirao ideju obnove Jugoslavije, i ima osećaj, dodaje, da bi Srbi ponovo to najlakše prihvatili.
- Mi uvek polazimo od sebe da svi drugi isto žele dobro i jedinstvo - rekla je ona.
Kako kaže, polažu vence sa svim saveznicima koji su pomogli da se oslobodimo od nacizma. Dodaje da je najveći broj ruskog naroda tada stradao i taj ruski faktor ne može da se isključi iz tog perioda, iako nekome to danas ne odgovara.
Autor: A.A.