Ministarka Stamenkovski: Čast mi je da predvodim državnu ceremoniju na ovako važan datum! Narod koji zaboravi svoju prošlost osuđen je na propast (VIDEO)

Mislim da je jako važno što smo kao nacija počeli da svetkujemo te važne datume, rekla je za Novo jutro TV PINK, Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Stamenkovski je istakla da će imati čast da danas, na važan istorijski datum, predvodi državnu ceremoniju. Dodaje da svi značajni datumi podsećaju na kontinuitet jednog naroda i podsećaju koliko je sloboda ovde skupo plaćena.

- Često se govori u javnom prostoru kako istoriju treba zanemariti i kako ne treba gledati u prošlost, ali ja nekako smatram da je prošlost jedina izvesna i da je to iskustvo jednog naroda. I to je uvek opomena i možda odgovor na neke dileme kooje danas imamo. Mislim da je jako važno što smo kao nacija počeli da svetkujemo te važne datume - rekao je Stamenkovski.

Kako kaže, narod koji zaboravi svoju prošlost osuđen je da je najčešće ponavlja, a mi kao narod, dodaje, nemamo razloga da je guramo pod tepih već da budemo ponosni na nju.

- Postoje epohe koje nisu bile svetle, pogotovo kada su u pitanju građanski sukobi. Mi smo u Drugom svetskom ratu bili sukobljeni u građanskom ratu i ostaje senka da je to najstrašnije nešto što može da se desi jednom narodu. Kada udari brat na brata i kada pravda i zakon više nisu na prvom mestu, već neka ideološka isključivost - rekla je Stamenkovski.

Ističe da se ne bi iznenadila kada bi i danas neko plasirao ideju obnove Jugoslavije, i ima osećaj, dodaje, da bi Srbi ponovo to najlakše prihvatili.

- Mi uvek polazimo od sebe da svi drugi isto žele dobro i jedinstvo - rekla je ona.

Kako kaže, polažu vence sa svim saveznicima koji su pomogli da se oslobodimo od nacizma. Dodaje da je najveći broj ruskog naroda tada stradao i taj ruski faktor ne može da se isključi iz tog perioda, iako nekome to danas ne odgovara.

