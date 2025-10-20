Gojkovićeva i Gak u Istanbulu sa turskim privrednicima – potpisan sporazum o saradnji između privrednih komora

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak borave u dvodnevnoj radnoj poseti Istanbulu, u Republici Turskoj, gde su se danas sastali sa predsednikom Privredne komore Istanbula Šekibom Avdagićem i turskim privrednicima, kojima su predstavljeni privredni i investicioni potencijali AP Vojvodine.

Na inicijativu predsednice Pokrajinske vlade, danas je potpisan sporazum o saradnji između Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Istanbula.

Gojkovićeva je nakon sastanka sa Avdagićem izjavila da Srbija ima izuzetne ekonomske odnose sa Turskom, te da je turske privrednike interesovalo šta mi nudimo u oblastima železničke infrastrukture, saobraćaja, kakvi su potencijali naših industrijskih zona, ali i koje su to prednosti koje imamo u odnosu na globalnu konkurenciju.

Obraćajući se turskim privrednicima, predsednica Gojković, predstavila je, kako je rekla, veliki ekonomski napredak koji je u prethodnoj deceniji postao jedno od najvažnijih obeležja Republike Srbije, i brojne potencijale i mogućnosti za saradnju koje nudi AP Vojvodina.

„Turska je među ključnim partnerima Republike Srbije u oblasti investicija, sa 800 kompanija prisutnih u našoj zemlji, koje zapošljavaju više od 9.600 radnika. Iako je većina investicija koncentrisana u centralnoj i južnoj Srbiji, postoji rastući interes za AP Vojvodinu, posebno u sektorima obnovljivih izvora energije, industrije i poljoprivrede“, izjavila je Gojkovićeva.

Prema njenim rečima, turske investicije u pokrajini su još uvek u fazi razvoja, ali postoji potencijal za brzi rast.

„Zato smo danas ovde, da predstavimo i ponudimo povoljno poslovno okruženje, razvijenu infrastrukturu i kvalifikovanu radnu snagu“, naglasila je predsednica Gojković.

Trenutno, najzastupljeniji sektor, kada je reč o kompanijama sa turskim kapitalom koje posluju u AP Vojvodini jeste sektor prerađivačke i građevinske industrije, industrije reciklaže i trgovine.

„Od izuzetne važnosti jeste i potpisivanje ugovora sa turskom kompanijom za izgradnju dve solarne elektrane u Vojvodini. Ovi projekti ne samo da će generisati čistu energiju, već i stvoriti nova radna mesta u lokalnim zajednicama i ujedno predstavljaju deo šireg trenda turskih investicija u solarne i vetro projekte u Srbiji“, kazala je predsednica Gojković.

Gojkovićeva je dodala da potencijali AP Vojvodine, ne leže samo u ekonomiji, istakavši banjski turizam kao primer oblasti u kojoj postoji veliki prostor za ulaganja i razvoj, a danas smo videli da postoji i interesovanje za oblast hotelijerstva i turizma.

„AP Vojvodina je lokomotiva razvoja cele države Srbije, sa kojom imamo dobru saradnju, i zato želimo da se posebno fokusiramo na ulaganja u ovu pokrajinu. Sledeći konkretni koraci biće preduzeti na Regionalnom poslovnom forumu, koji će se održati 20. novembra u Novom Sadu“ izjavio je predsednik Privredne komore Istanbula Šekib Avdagić.

„Saradnja s Privrednom komorom Istanbula, kao drugom najvećom komorom na svetu, koja broji preko 800.000 članova, od izuzetne je važnosti za privredu Vojvodine. Postoji velika zainteresovanost turskih privrednika za ulaganje u pokrajini“, izjavio je predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak, nakon potpisivanja sporazuma.

Događaju je prisustvovao savetnik predsednice Pokrajinske vlade Darko Bulješević i generalni konzul Republike Srbije u Istanbulu Aleksandar Marjanović.

Autor: S.M.