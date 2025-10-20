'Zauvek ćete biti upamćeni u srpskoj istoriji' Kešelj se oprostio od generala Pavkovića

Oproštaj od generala.

Slavni srpski general Nebojša Pavković preminuo je danas u Beogradu, samo nekoliko dana nakon što se vratio iz Finske gde je služio zatvorsku kaznu. Saučešća srpskom narodu stižu sa svih strana, a sada se od generala Pavkovića putem društvenih mreža oprostio i naš nekadašnji košarkaš, sada državni sekretar u Ministarstvu sporta - Marko Kešelj.

Legendarni košarkaš se na svom "Instagram" nalogu oprostio od generala Pavkovića.

- Generale, makar ste ponovo dotakli tlo otadžbine koju ste junački branili od agresora i terorista. Vaše ime će zauvek ostati upamćeno u srpskoj istoriji, jer ste hrabro, časno i ponosno služili svojoj zemlji. Neka vam je večna slava i hvala - napisao je Kešelj.

General Nebojša Pavković bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Kasnije je postao načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, a nakon završetka sukoba protiv njega je podignuta optužnica pred Haškim tribunalom. Osuđen je na višegodišnju kaznu koju je izdržavao u Finskoj.

28. septembra doneta je odluka da general Pavković bude pušten pre odsluženja kazne kako bi se lečio u Srbiji. Nažalost, preminuo je samo 22 dana nakon što se vratio u svoju zemlju.

Autor: Iva Besarabić