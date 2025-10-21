'ALIMENTACIONI FOND NIJE SAMO NOVAC' Samohrana majka Jelena Đokić poslala MOĆNU poruku na proslavi povodom 17 godina od osnivanja SNS

Na ceremoniji povodom 17 godina od osnivanja Srpske napredne stranke govorila je Jelena Đokić, korisnica Alimentacionog fonda.

Samohrana majka, Jelena Đokić pred okupljenima je istakla da je njeno dete za osam godina dobilo samo sedam alimentacija, sve dok država nije stala na put neodgovornim roditeljima i osnovala Alimentacioni fond.

- Znam šta znači svaka noć provedena u brizi i hoću li moći da obezbedim sve što treba detetu. Za osam godina dete je dobilo samo sedam alimentacija. To je nepravda i osećaj da ste sami u borbi koju niste birali. Dok je on menjao poslove i skrivao se, ja sam pokušavala da obezbedim detetu normalan život. I da pred detetom, bez obzira na sve, zadržim osmeh - rekla je majka i dodala:

- Danas osećamo olakšanje, ali i ponos. Država je stala na put neodgovornim roditeljima i osnovan je Alimentacioni fond. Podnela sam zahtev i već sledećeg meseca stigla je prva uplata. Ova uplata za mene nije samo novac, ona je znak sigurnosti, pravde i podrške sistema. Zahvalna sam svojoj državi, predsedniku Aleksandru Vučiću, vladi Srbije, ministrki za brigu o porodici i demografiju, kao i njenom timu. Pored države, želim da se zahvalim i mojoj porodici, koja je svih ovih teških godina bila uz mene. Mojoj čerki, koja je najbolja na svetu.

Kako je Informer ranije pisao, Jelena Đokić iz Beograda prva je korisnica Alimentacionog fonda.

Autor: Iva Besarabić