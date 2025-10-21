ANTONIO TAJANI ČESTITAO SNS-u 17. ROĐENDAN: Srbija ključna za stabilnost Balkana i jedinstvo Evrope (VIDEO)

Antonio Tajani, potpredsednik EPP i predsednik Forza Italia, uputio je čestitke Milošu Vučeviću i SNS-u povodom godišnjice, istakavši stratešku ulogu Srbije u Evropi i podršku italijanske partije za proevropski razvoj Balkana.

Potpredsednik Evropske narodne partije (EPP) iz Italije, Antonio Tajani, koji je takođe i zamenik premijera Italije i predsednik stranke Forza Italia, uputio je čestitke Milošu Vučeviću i Srpskoj naprednoj stranci povodom godišnjice osnivanja partije.

„Dragi prijatelji iz Forza Italija, želim da vam uputim najsrdačnije čestitke, a posebno mom prijatelju Milošu, povodom važne godišnjice vaše partije. Živimo u posebno delikatnom vremenu istorije, u kojem Evropa, i kao geografski entitet i kao politička unija, mora potvrditi svoje osnovne vrednosti – slobodu, solidarnost i zajedničku viziju utemeljenu na zajedničkom identitetu.

U ovom kontekstu, Balkan ima centralnu stratešku ulogu, a Srbija igra ključnu ulogu u tom procesu. Italija snažno podržava jedinstvo Evropske unije, smatrajući ga ključnim za jačanje oblasti poput ekonomije, razmene znanja i inovacija, kao i infrastrukturnog razvoja.

Iako je put pred nama nesumnjivo složen, on je ujedno i ambiciozan i pravedan. Sve stranke koje iskreno zastupaju proevropske vrednosti pozvane su da sa odlučnošću doprinesu tome da balkanske zemlje dostignu ovaj istorijski cilj. Forza Italia vas snažno ohrabruje da nastavite tim putem, uveren da ćemo uskoro stajati ujedinjeni pod vrednostima koje brane našu veliku porodicu Evropske narodne partije, i da ćemo zajedno koračati ka široj i snažnijoj Evropi.“