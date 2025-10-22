SAHRANJEN NEBOJŠA PAVKOVIĆ Deca, prijatelji, saborci, poštovaoci došli da ga dostojno isprate, predsednik Vučić poslao venac (FOTO)

Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković biće sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

General Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini.

Udruženje veterana "Crvene beretke" došlo je da oda poslednju počast generalu Pavkoviću.

Prisustvuju i brojni predstavnici Vojske Srbije, boračkih udruženja, MUP-a, političkih stranaka, ali i građani koji dolaze da odaju poslednju počast generalu Pavkoviću.

Emotivnu scenu obeležio je dolazak generala Vladimira Lazarevića, takođe haškog osuđenika i Pavkovićevog saborca iz ratnih dana. Vidno skrhan bolom i duboko potresen, general Lazarević je jedva stajao, opraštajući se od bliskog kolege s kojim je delio sudbinu borbe i pravosudnih procesa.

Poslednjem ispraćaju ratnog komandanta prisustvovao je veliki broj saboraca, prijatelja, političara i poštovalaca. Među prvima koji su došli da odaju poštu preminulom generalu bio je i sin lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Došao je i čuveni advokat Toma Fila.

U ime Vlade Srbije, poslednjem ispraćaju prisustvovao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nikola Selaković, kao predstavnik državnog vrha.

Došla je i bivša ministarka Danica Grujičić.

Na sahranu slavnom generalu stigli su venci kao poslednji oproštaj od predsednika Aleksandra Vučića i Ministarstva odbrane.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Danilo Vučić, sin predsednika Aleksandra Vučića, takođe je došao na poslednji ispraćaj generala Nebojše Pavkovića.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski pristigla je ispred kapele.

Podsetimo, komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba, generala Nebojše Pavkovića, održala se danas u Domu Vojske Srbije.

Heroji sa Košara sa vencem u rukama došli da isprate Pavkovića ne večni počinak Jedan od najupečatljivijih trenutaka na sahrani generala Nebojše Pavkovića u Aleji zaslužnih građana bilo je prisustvo veterana čuvene Bitke na Košarama, koji su došli da odaju poslednju poštu svom vrhovnom komandantu. Heroji sa Košara, borci koji su se neustrašivo suprotstavili daleko nadmoćnijem neprijatelju na jugoslovensko-albanskoj granici tokom NATO agresije 1999. godine, došli su u organizovanom sastavu, noseći veliki venac koji simbolizuje njihovu večnu zahvalnost i sećanje.

Posebno potresan trenutak na sahrani bio je kada su izneli kovčeg sa telom generala Pavkovića i položili zastavu Republike Srbije.

Kovčeg sa telom preminulog generala, nakon opela, iznet iz crkve.

Na sahrani generala Pavkovića zabeleženi su potresni prizori. Uz tužnu muziku orkestra, koji neprestano svira, general se ispraća na večni počinak.

Kolona sa kovčegom krenula ka mestu gde će počivati general Pavković.

Na sahrani dežura Hitna pomoć, slila se reka ljudi za poslednji oproštaj Veliki broj građana, saboraca i poštovalaca generala Nebojše Pavkovića došao je danas u Aleju zaslužnih građana, a zbog nepregledne kolone pojačane su mere bezbednosti, ali i zdravstvenog obezbeđenja. Ekipa Hitne pomoći dežura na groblju, spremna da reaguje usled potencijalnih zdravstvenih tegoba izazvanih velikim pritiskom, emocijama i dugotrajnim stajanjem.

Odjekuje počasna paljba: Poslednjem zbog generalu od njegove vojske

Počasna paljba odjeknula je na sahrani generala Nebojše Pavkovića, a vojska je njegovom sinu uručila zastavu.

Kovčeg spušten, na trenutak nastupila potpuna tišina

Natužniji trenutak sa sahrane! Kovčeg sa telom Nebojše Pavkovića spušten je na večni počinak.

General Nebojša Pavković preminuo u 79. godini General Nebojša Pavković biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica. General Nebojša Pavković preminuo je juče u Beogradu, u 79. godini. Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji. Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Zatvorsku kaznu je služio u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu. Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.

