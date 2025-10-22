MESAROVIĆ: Pokušaj ugrožavanja mira i stabilnosti države desio se danas ispred najvišeg predstavničkog tela naroda! Ali neće im uspeti jer je najjača tačka otpora nasilju i odbrane naše države Aleksandar Vučić

Najoštrije osuđujem teroristički napad ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije i pokušaj ubistva Milana Bogdanovića. Ovaj zverski čin Vladana Anđelkovića, koji je sam policiji priznao da je zadojen mržnjom, je logična posledica atmosfere linča koju već skoro godinu dana fabrikuju blokaderi i njihovi finansijeri, anticrpski-tajkunski mediji i deo opozicije koja sve vreme priznaje da želi krvavom prečicom da dođe na vlast.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je na današnji teroristički napad ispred Skupštine Srbije.

Blokadama škola, fakulteta i života građana, pokušajima da se izazove obijena revolucija, da brat udari na brata, i uništavanjem naše privrede pokušali su državu da bace na kolena. Napadali su i palili prostorije SNS širom Srbije, dolazili na kućne pragove mojih stranačkih saboraca i kolega, sprovodili neviđeni javni linč prema porodicama svojih političkih neistomišljenika, njihovoj maloletnoj deci. Sve to su dosledno pratili njihovi mediji, šireći bolesnu mržnju prema svima koji misle drugačije od blokadera, crtajući im metu na čelu, ne misleći na posledice takve propagande. I plašili smo se, i upozoravali smo da je pitanje dana kada će neko da povuče obarač. I nažalost, to se danas desilo. Pokušaj ugrožavanja mira i stabilnosti države desio se danas ispred najvišeg predstavničkog tela naroda. Ali neće im uspeti jer je najjača tačka otpora nasilju i odbrane naše države i naroda naš predsednik Aleksandar Vučić. On je najviše napadan od strane onih koji žele zlo Srbiji, najviše je dehumanizovana njegova porodica, kreirane su lažne afere i širene su brutalne laži… sve su činili ne bi li uspeli da ga pokolenjaju i oslabe u borbi za Srbiju. Sigurna sam da u tome nikada neće uspeti. Narod ne dozvoljava!

Narod je jasno i glasno rekao da hoće normalan život, bez blokada i nasilja, da hoće da živi u stabilnoj i prosperitetnoj Srbiji, da ima izvesnu budućnost zahvaljujući mudroj politici predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. Želim brz i uspešan oporavak Milanu Bogdanoviću.

Stop nasilju i nasilnicima!

Pobediće Srbija!

Autor: D.Bošković