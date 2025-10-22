Vučić poslao poruku nakon napada: Osveta ne sme da postoji, Srbija mora da ostane mirna (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem video poruke na Instagramu nakon pucnjave ispred Pionirskog parka u Beogradu, koju je okarakterisao kao teroristički akt sa političkom pozadinom.

U emotivnom obraćanju, Vučić je upozorio na opasnost koju, kako kaže, izazivaju pojedini političari i mediji svojim porukama mržnje.

„Mržnja koju indukuju pojedini političari i pojedini mediji je nešto sa čim moraju da prestanu“, poručio je Vučić, dodajući da nijedna prostorija opozicionih stranaka nije bila meta napada, dok su prostorije Srpske napredne stranke i Pokreta 'Za narod i državu' napadnute čak 812 puta.

Prema njegovim rečima, 29 prostorija SNS i Pokreta su potpuno uništene, spaljene ili razbijene, a na sve te napade, kako tvrdi, nikada nije uzvraćeno. „Toliko o diktaturi i autokratiji u Srbiji“, dodao je predsednik.

Vučić je posebno istakao da je kampanja protiv tzv. „Ćacilenda“ vođena sa velikom dozom mržnje, jer, kako kaže, „ljudi valjda ne smeju da imaju drugačiji politički stav, ne smeju da imaju mozak, ne smeju da razmišljaju drugačije“.

Govoreći o samom napadu, Vučić je rekao da je upotreba vatrenog oružja imala za cilj izazivanje opšte opasnosti, uz nedvosmislen politički motiv. „Zato sam rekao da je ovo teroristički akt“, naglasio je.

Na kraju poruke, predsednik je apelovao na građane da ne odgovaraju na provokacije i da ne organizuju osvetničke akcije. „Osveta ne sme da postoji. Upozoravam sve da to ne čine. Nama je potreban mir i stabilnost, i mi ćemo to da uradimo“, zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov