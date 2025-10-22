Vilimski reagovao povodom sramne rezolucije: Srbija zaslužuje poštovanje, ne ultimatume

Rezolucija koju je Evropski parlament usvojio predstavlja još jedan u nizu primera političkog licemerja i dvostrukih aršina prema Srbiji. Pod plaštom brige za demokratiju i vladavinu prava, skrivene su poruke pritiska, optužbi bez dokaza i ciljano kreiranje slike o Srbiji kao nestabilnoj i represivnoj državi. Ovoga puta na udaru se našla ne samo država već i građani koji u njoj žive, stvaraju i uprkos svim izazovima, čuvaju svoje dostojanstvo.

Sa 457 glasova „za“, Evropski parlament je izglasao rezoluciju koja u najmanju ruku deluje kao politički pamflet, a ne kao ozbiljan dokument jedne institucije koja sebe vidi kao garant evropskih vrednosti. Umesto da ohrabri otvoreni dijalog i saradnju, rezolucija potpali podele i podržava ulični aktivizam koji u mnogim segmentima ima više političke pozadine nego što se želi priznati.

Međutim, u moru optužbi i političkih floskula, izdvojila se jasna i trezvena poruka ona poslanika Vilimskog iz Austrije, koji je govoreći na nemačkom, podsetio svoje kolege da Srbija nije igračka velikih sila, već ponosan evropski narod koji zaslužuje ravnopravan tretman:

„Srbi su ponosan narod Evrope i ne smeju biti igračka u rukama političkih interesa. Potrebno ih je tretirati sa dostojanstvom i pregovarati sa Beogradom ravnopravno. Samo tako EU može postati ono što treba da bude: zajednica ravnopravnih i ponosnih partnera, posvećenih ciljevima koji su nas u Evropi ujedinili – miru, slobodi, bezbednosti i prosperitetu.“

Ova izjava, za razliku od rezolucije, odiše razumevanjem i poštovanjem. Ona ne vređa, ne poučava, ne diktira – već poziva na partnerstvo i saradnju. Vilimski je uspeo u nekoliko rečenica da sažme ono što mnogi u Briselu već dugo odbijaju da vide, Srbija nije problem, već deo rešenja. Ona nije pretnja Evropi, već njen važan činilac, pod uslovom da je se ne gura na marginu i ne uslovljava iz dana u dan.

U tom svetlu, izjava Vilimskog treba da bude signal i domaćoj javnosti da nisu svi u Briselu protiv Srbije. Ali i podsetnik da je uloga naše države da jača institucije, čuva mir i da ne dozvoli da spoljni centri moći odlučuju umesto njenih građana.

Rezolucija je, dakle, pre svega – politički akt. Ona neće doneti stabilnost, niti će pomoći građanima. Ali je jasno pokazala ko u Evropi zaista želi partnerstvo, a ko još uvek gleda na našu zemlju kao na zonu u kojoj ima uticaja. Srbija će nastaviti da ide svojim putem i baš zato, treba da se seti reči Vilimskog. U Evropi ima i onih koji veruju u saradnju, a ne u pretnje. Samo sa njima vredi razgovarati.