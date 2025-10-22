RADI SE O TERORISTIČKOM AKTU, MRŽNJA JE UPUMPAVANA DO TRENUTKA DA SE PROLIJE KRV NA ULICAMA Lider SNS Vučević o napadu na Ćacilend: Misle da su Bogom dani da presuđuju kao najgora rulja

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je u gostovanju u emisiji "Fokus", na b92, da nema zvanične informacije o povređenom u današnjem terorističkom aktu ispred Narodne skupštine

-Ne mogu reći zvanično, lekari su uspešno intervenisali, ministar Lončar će nas izvestiti, da ne izlazimo sa neproverenim informacijama. Nadam se da će se brzo oporaviti i vratiti porodici. Ovo je težak teroristički akt, ne samo pokušaj ubistva. O aktu nedoličnom sa političkom pozadinom i koja ne može da se izoluje u odnosu na ono što nam se dešava godinu dana. Umumpavana je mržnja do momenta da se prolije krv na ulicama. Došlo je do kulminacije sa bacanjem najgore anateme na Ćacilend, da je to mesto zla, da su to neljudi, da ih treba eliminisati fizički, da će blokaderi to jednom zauvek skloniti. Tu su se okupili u martu mladi ljudi sa zahtevom da se vrate u svoje škole i fakultete. Posle su im se drugi ljudi pridružili- rekao je Vučević.

Već 13 godina rade na dehumanizaciji, kriminalizaciji i delegitimizaciji predsednika, njegove porodice i saradnika

On je istakao da su istovremeno 25 hiljada puta bile nezakonite blokade.

-Ovo nije izolovano, jer je 13 godina vršena dehumanizacija i delegitimizacija predsednika, porodice, studenata, radnika , svakoga ko im se napše na putu, ćaciji, pokemoni, svi pridevi mogući, pretvarali ih u legitimne mete. Kada upucate Ćacija, ne pucate u čoveka, to je uredu. Oni su Bogom dani da donose i izvršavaju presude, anarhija u pravom smislu.

Napadač došao sa namerom da ubije ljude

Vučević je podsetio i da je tokom prethodnih meseci bilo oružanih napada u Vrnjačkoj banji.

-Srećom niko nije stradao, da bismo došli do ovoga da se puca i spaljuje. Napadač dolazi sa namerom da ubije ljude koje očigledno doživljava kao bića niže vrednosti, koji mu ruže centar i odlučio ih je kao nepoželjne, da ih skloni- rekao je za b92.

Danima je Ćacilend u Skupštini označavan kao zlo

Lider SNS je naglasio da iz izjave napadača teroriste može da se vidi da je postojala namera, da je imao plan, kako da dođe do platoa, kako do benzina i kako će doći šatora.

-Nije se to slučajno desilo, imao je nameru. Ostaje nepotpuna izjava da je planirao da ostane i bude upucan. Odbacuje oružje nakon ranjavanja Milana i predaje se da ne bi stradao. Danima su u Skupštini Ćacilendi i šatori označavan kao zlo, da treba da bude počišćen. To od marta traje u medijima tajkunskim. Da je zlo, pokvareno, da se očisti. Do ovog bezumnog akta imate kontinuitet. Pitanje je, očekujemo da utvrde, nađu odgovore kako su neki znali da postave kamere i snimaju. Kako Marinika zna da treba da snima i objavljuje to. Kako to zna unapred danima. Ne verujem u slučajnosti ni teorije zavere, samo čvrste dokaze. Ovo je nešto što se kuvalo i upumpavalo najmanje 12 meseci.



Predsednik je posebno apelovao da ne dođe do toga, da je znao sprečila bi država

Dalje je naveo da su građani mogli da čuju sve laži i obmane tokom prethodnih meseci.

-Bilo je napada u Novom Sadu, Bačkoj Palancu, Valjevu. Prvo zvučni top, koji nije upotrebljen, onda izmišljene zdravstvene posledice. Sve je dokazano i argumentovano. Oni onda beže od te priče. Ne ulaze u razgovor o tome. U avgustu laž u Valjevu, sa spaljivanjem institucija i stranke, praktično ulazak u građanski rat. I treća laž da je studentkinja pretučena od strane policije. Kao policija kidnapuje i prebija ljude. Onda se dokazalo da sve čista laž, zloupotrebljena. A sve vreme predvišaju i prizivaju samo taj čin u obojenoj revoluciji, a to je da padne krv. Zato žele sukobe. Oni prave takvu atmosferu, a optužuju državu za to. Oni prave takav utisak da mora doži do toga da padne krv. To je zločinački scenario. Niko nije odgovarao za sve te laži, počevši od zvučnog topa, dečka u Valjevu ili studentkinji. I nikom ništa, a gde je laž da se ruši Prokop, tunel u Novom Sadu, i niko ne odgovara.

Vučević je rekao da je predsednik opominjao o tome da će da dođe do nečeg ovakvog.

-I u Zrenjaninu je posebno apelovao da ne dođe do toga. Država bi sprečila da do toga ne dođe da se znalo. Uhapsili su ga i priveli pravdi sad možemo da čujemo zašto se to desilo. Neki drugi su toio najavljivali. Tužilaštvo treba da obavesti javnost da kaže i za veštačenje oko nadstrešnice, kao i da li će neko odgovarati ko širi laži- izjavio je Vučević i dodao su to opasne stvari kada neko hoće da neko uzme pravdu u svoje ruke.



-Kad čujete da policija prebija i kidnapuje studentkinju pravite ambijent da neko misli da treba da uzme pravdu u svoje ruke.

Autor: D.Bošković