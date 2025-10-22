'PUCNJAVA NIJE SLUČAJNA, VEĆ POSLEDICA ATMOSFERE KOJA SE MESECIMA SISTEMSKI STVARA' Ministarka Đurđević Stamenkovski oštro osudila incident ispred Skupštine

"Današnji incident ispred Narodne skupštine, koji je izazvao pristalica opozicije, nije slučajan, on je posledica atmosfere koja se mesecima sistematski stvara", navela je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i oštro osudila pucnjavu.

- To je atmosfera netrpljivosti u kojoj se politički protivnici predstavljaju kao neprijatelji, u kojoj se nasilje sve češće relativizuje, a mržnja normalizuje kao sredstvo političke borbe. Taj talas nasilja nije spontan. On je podstaknut, ohrabren i potpaljen.

Niko nema pravo da ugrožava tuđi život ili bezbednost zato što mu se ne dopada politika koju neko zastupa. Nasilje nije i ne može biti legitimno političko sredstvo.

Svaki politički i medijski akter koji prelazi granicu od oštre kritike ka dehumanizaciji i huškanju, direktno učestvuje u stvaranju uslova za ovakve događaje.

Srbija mora biti zemlja u kojoj se političke borbe vode rečima, izborima i institucijama, a ne metama, šok bombama i pucnjima - navela je u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić