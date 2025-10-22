'OMOGUĆITI RAD OPŠTINAMA' Srpska lista sa Sorensenom: Kršenje prava Srba prepreka za normalizaciju odnosa

Delegacija Srpske liste, predvođena predsednikom stranke, sastala se danas u Prištini sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, kome je prenela duboku zabrinutost zbog nastavka kontinuiranog kršenja osnovnih prava srpskog naroda, sve učestalijih arbitrarnih hapšenja, kao i svakodnevnih pritisaka kojima su Srbi izloženi u svim delovima KiM.

Srpska lista je naglasila da su ovakve pojave neprihvatljive i da predstavljaju ozbiljnu prepreku za uspostavljanje poverenja i normalizaciju odnosa, te je pozvala predstavnike međunarodne zajednice da konkretnim delima pokažu posvećenost zaštiti ljudskih prava i sloboda srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, saopštila je ta stranka.

Na sastanku je razgovarano o trenutnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o nedavno održanim izborima.

Delegacija Srpske liste je izrazila očekivanje da će se po objavljivanju konačnih rezultata izbora omogućiti normalan rad opština, posebno na severu, bez opstrukcija iz Prištine, navedeno je u saopštenju.

Autor: D.Bošković