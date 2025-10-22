AKTUELNO

Politika

'OMOGUĆITI RAD OPŠTINAMA' Srpska lista sa Sorensenom: Kršenje prava Srba prepreka za normalizaciju odnosa

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Delegacija Srpske liste, predvođena predsednikom stranke, sastala se danas u Prištini sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, kome je prenela duboku zabrinutost zbog nastavka kontinuiranog kršenja osnovnih prava srpskog naroda, sve učestalijih arbitrarnih hapšenja, kao i svakodnevnih pritisaka kojima su Srbi izloženi u svim delovima KiM.

Srpska lista je naglasila da su ovakve pojave neprihvatljive i da predstavljaju ozbiljnu prepreku za uspostavljanje poverenja i normalizaciju odnosa, te je pozvala predstavnike međunarodne zajednice da konkretnim delima pokažu posvećenost zaštiti ljudskih prava i sloboda srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, saopštila je ta stranka.

Na sastanku je razgovarano o trenutnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o nedavno održanim izborima.

Delegacija Srpske liste je izrazila očekivanje da će se po objavljivanju konačnih rezultata izbora omogućiti normalan rad opština, posebno na severu, bez opstrukcija iz Prištine, navedeno je u saopštenju.

Autor: D.Bošković

#Peter Sorensen

#Sastanak

#Srbi

#Srpska lista

#kršenje prava

#prava

POVEZANE VESTI

Politika

Srpska lista se sastala sa Sorensenom,ukazano na težak položaj Srba na KiM

Politika

Vučić razgovarao sa Sorensenom: Izrazio sam posebnu zabrinutost zbog teškog položaja u kom se nalaze Srbi na KiM

Politika

'NAŠA POLITIKA JE POLITIKA MIRA' Vučić razgovarao sa Sorensom: Suštinski je važno da se dijalog vrati na obavezu formiranja ZSO i zaštitu Srba na KiM

Politika

SERIJA VAŽNIH SASTANAKA NA ANDRIĆEVOM VENCU: Predsednik Vučić danas sa Sorensenom i Gakosom

Politika

'BEOGRAD ĆE I DALJE BITI OPREDELJEN ZA DIJALOG' Petković sa Sorensenom o teškom položaju Srba na Kosovu i Metohiji (FOTO)

Politika

POČEO SASTANAK U BRISELU: Delegacija Beograda razgovara sa Lajčakom