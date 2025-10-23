PREDSEDNIK SNS POSETIO SRPSKU SVETINJU IZ 13. VEKA Vučević iz srca Timočke Krajine poručio: Ponosan sam što u svakom kraju naše zemlje postoje ovakva mesta (FOTO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja obišao je danas manastir Bukovo, svetinju posvećenu Svetom ocu Nikolaju, koju je, prema predanju, podigao kralj Milutin krajem XIII veka.

- Obišao sam danas manastir Bukovo, svetinju posvećenu Svetom ocu Nikolaju, koju je, prema predanju, podigao kralj Milutin krajem XIII veka.

Na padinama Bukovske planine, ova svetinja više od šest vekova čuva veru, tradiciju i identitet našeg naroda. Freske, ikonostas i vekovna vinogradarska tradicija čine ga jedinstvenim mestom gde se vera i rad prepliću u jednu priču – priču o trajnosti Srbije- napisao je na Instagramu Vučević.

Dodao je da je ponosan što u svakom kraju naše zemlje postoje ovakva mesta – temelji duhovnosti i snage naroda.

-Manastir Bukovo – vera koja traje vekovima- poručio je Vučević.

Autor: Jovana Nerić