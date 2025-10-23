VUČIĆ O SLEDEĆIM IZBORIMA: Očekujem fer uslove i pobedu 2026. godine

Predsednik Aleksandar Vučić govori o sledećim izborima u Srbiji, ističe potrebu za fer izbornim uslovima i prognozira održavanje izbora 2026. godine, osvrćući se na prethodne izborne izazove i poverenje građana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o sledećim izborima u zemlji, osvrćući se na prethodne izborne procese i očekivanja za naredne godine.

„Godine 2000. Srbija praktično nije imala nikakvu šansu na izborima. To nisu bili pravi izbori, već rezultat pritiska ulice i spoljnog faktora. Tada su održani oktroisani izbori u nemogućim uslovima, koji nisu omogućavali slobodnu i fer izbornu utakmicu. Godine 2012. takođe su postojali izuzetno teški uslovi, ali smo tada uspeli da ostvarimo većinu jer je narod bio očajan i želeo promene. Nikada se više neće ponoviti situacije kao u Kosjeriću i Zaječaru, gde smo pobedili uprkos nemogućim okolnostima i napadima na naše ljude. Verujem da će ubuduće izbori biti održani u fer uslovima i spremni smo da građanima ponudimo kvalitetan program“, rekao je Vučić.

Predsednik je istakao i promene u izbornim pravilima, kritikujući navode o mrtvim glasačima i druge manipulacije:

„Menjaju se izborni uslovi jer su izmišljali bajke. Kažu da su mrtvi ljudi upisani, da ne može mrtav da glasa. Sada će uređivati biračke spiskove, ali to neće promeniti rezultat, jer ljudi glasaju za plan i program, za ljude u koje veruju. Građani žele da imaju poverenje u nekoga ko će im obezbediti sigurnost u mladosti, u starosti i za njihovu decu. Ne glasaju zbog vređanja ili nasilja nad ljudima, već zbog stvarnog rada i programa“, rekao je Vučić.

Kada je reč o terminu sledećih izbora, predsednik je precizirao:

„Očekujem da će izbori biti sledeće godine, 2026. Datum izbora zavisi od nadležnih institucija, biće u skladu sa zakonom i pre krajnjih zakonskih rokova“, zaključio je predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković