Luka Gireli: EU je napustila Italiju i Srbiju, a Vučić je poslednji patriotski lider Evrope

Član Pokrajinskog odbora Luka Gireli i šef sektora za bezbednost i imigracije italijanske stranke Lega Salvini Premier u Kremoni.

Otvoreno i bez diplomatskih rukavica, u razgovoru za portal Srpski Ugao, iznosi stavove o ilegalnim migracijama, odnosu Evropske unije prema Italiji i Srbiji, kosovskom pitanju, studentskim protestima i ulozi predsednika Aleksandra Vučića na Balkanu.

Kakvi su danas problemi u Italiji vezani za ilegalne migracije?

Italija se nalazi pod ogromnim pritiskom ilegalnih migracija. Brojke rastu, a bezbednosna situacija se pogoršava. Danas se, iskreno, osećam sigurnije u Beogradu nego u Milanu ili bilo kom drugom italijanskom gradu. Kod nas su napadi, krađe, silovanja i drugi oblici nasilja od strane ilegalnih migranata postali svakodnevica. Politički sistem u Italiji godinama je bio pod kontrolom levog centra koji je otvorio vrata migracionom haosu. Jedina osoba koja je uspela da taj talas zaustavi bio je Mateo Salvini, tadašnji ministar unutrašnjih poslova. On je postavio jasan sistem kontrole i zatvaranja ruta. I danas zbog toga vodi sudske procese – ne zato što je prekršio zakon, već zato što je radio ono što građani od njega očekuju. Proces protiv njega je politički, ne pravni.

Da li mislite da Evropa treba sinhronizovano da rešava taj problem?

Evropska unija je potpuno napustila Italiju. Prebacila je teret ilegalne imigracije na nekoliko zemalja – Italiju, Španiju i Grčku, dok se ostale članice skrivaju iza Dablinskih sporazuma. To nije solidarnost, to je kukavičluk. Ti sporazumi moraju hitno da se revidiraju. Broj zahteva za azil treba raspodeliti proporcionalno – u odnosu na broj stanovnika svake članice EU. Trenutna situacija je neodrživa. Ne možete ostaviti jednu zemlju da nosi problem za čitav kontinent.

Da li mislite da je Srbiji naneta šteta po pitanju južne pokrajine Kosovo i Metohija?

Apsolutno. Ono što se dogodilo 1999. godine predstavlja direktno kršenje međunarodnog prava. Bombardovanje Srbije, uprkos Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, i priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova od strane većine članica EU – to je sramotna nepravda. I ne samo to – zapadne zemlje su politički rehabilitovale ljude koji su ranije bili označeni kao teroristi, pretvarajući ih preko noći u „demokratske lidere“. To se desilo sa nekadašnjim komandantima OVK. Taj mehanizam već viđamo širom sveta – pogledajte Siriju, Libiju, ili druge teritorije gde se teroristi u jednom trenutku predstavljaju kao heroji, ako se uklapaju u interese velikih sila. Kurti i Osmani žele da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, a istovremeno ne poštuju Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN. Podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne i Srbije. Paradoksalno je da traže prijem u organizaciju čije osnovne odluke sami krše.

Šta mislite o protestima u Srbiji? Ko ih organizuje i da li ima sličnosti sa onima u Italiji?

U Srbiji se koristi tragedija kao oruđe za političke ciljeve. Protesti su organizovani i podržani iz krugova koji ne mogu da pobede na izborima, pa pokušavaju da izazovu društveni haos. Tragedija u Novom Sadu je instrumentalizovana od strane opozicije i pojedinih međunarodnih aktera, uz sramotno ćutanje institucija EU. Sa druge strane, kada je u Italiji 2018. godine u Đenovi pao most i poginulo 43 ljudi, niko nije organizovao proteste protiv premijera ili predsednika. Niko nije koristio tu tragediju za rušenje vlasti. Ali u Srbiji se to radi bez ikakve odgovornosti. Protesti protiv blokada u Beogradu su okupili stotine hiljada ljudi – mirno, dostojanstveno. O tome gotovo nijedan evropski medij nije izvestio. Zar to nije dokaz da Srbija jeste demokratska država, ali da se o toj demokratiji svesno ćuti?

Kako vidite Aleksandra Vučića kao patriotskog lidera?

On je danas jedini istinski patriotski lider na Balkanu. I ne samo to – možda i poslednji pravi patriota u čitavoj Evropi. Vodi nezavisnu spoljnu politiku. Poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali i istorijsko prijateljstvo sa Rusijom. Srbija nije uvela sankcije Moskvi – i to nije slabost, to je državnički potez. Vučić se ne savija pod pritiscima. Ide u Brisel, ide u Njujork, pred međunarodne forume, i jasno kaže: „Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.“ To nije lako izgovoriti kada imate ceo svet protiv sebe. To je politička hrabrost koju mnogi lideri Zapada danas nemaju.

Da li mislite da pojedini faktori u EU namerno koče priključenje Srbije Uniji, iako je ispunila svoje obaveze?

Ne mislim – siguran sam. Srbija je ekonomski stabilna, ima najniži javni dug u regionu, bolji čak i od mnogih članica EU. I pored svega toga, stalno joj se postavljaju novi uslovi. Svaki put kada Srbija ispuni jedan kriterijum, odmah se izmisli drugi. Upravo zato – jer vodi nezavisnu politiku, jer ne prihvata da bude puki izvršilac tuđih odluka – Srbija ne ulazi u EU. Da se Vučić okrene ka NATO-u, prizna Kosovo i uvede sankcije Rusiji, bio bi slavljen kao „evropski lider nove generacije“. Ali on to ne radi i zato im smeta. Zato je „trn u oku“.