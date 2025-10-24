UŽIVO NA TV PINK I PINK: Vučić u Staroj Pazovi na otvaranju fabrike Muehlbauera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji otvaranja nove fabrike kompanije Muehlbauer u Staroj Pazovi.

Predsednik Vučić je na početku obilaska rekao da je ova fabrika jedna od najboljih u svetu.

- Jozef će reći da je to što oni rade najbolje u svetu. Oni rade dokumenta, razna čuda. Napravili su jednu sliku, gde sam ja probao, to će biti Muehlbauer kiosci, i oni vas slikaju, uradite pasoš u najkraćem roku. Sami završite sve, ne morate nikoga ništa da pitate. Imaćemo nove pasoše za neke dve godine, moramo da se pripremimo za taj proces - kazao je predsednik.

On ističe da će sve to građani moći sami da urade, a ne da gube vreme.

- Siniša, jesi li me uslikao onom mašinom. Snimio si? Pustite samo da vide ljudi kako će ta mašina da izgleda. Ja se teško snalazim sa tim dugmićima, čak sam i ja to lepo razumeo i završio sve za dva minuta. To ćemo da gledamo da za godinu dana instaliramo. Ono što je važno za Ekspo, imaćemo E-vize za strance, samo pokažu telefon, time imaju dozvolu za prevoz, za saobraćaj, za pristaništa, za sve što je potrebno - naglasio je predsednik.

Vučić dodaje da uprava ove bavarske firme razmišlja da otvori i treći objekat, i da je moguće da će se u Srbiji praviti pasoši za 30-40 zemalja.

- Ovo je na najvišem mogućem tehnološkom nivou. Voli Jozef Muehlbauer Srbiju - rekao je predsednik kroz smeh, a Dačić je dodao da ova kompanija zajedno sa MUP-om radila na personalizaciji dokumenata.

- Godišnje u proseku 3 miliona dokumenata izdamo. Zato je svaki napredak u ovom pogledu neverovatno važan - rekao je ministar policije.

Vučić je rekao da ćemo imati i do 300.000 zahteva za radne dozvole, zbog pada prirodnog priraštaja.

- Nemamo dece a imamo posla i industriju. Za to će nam biti potrebno da izdajemo dokumenta neuporedivo brže nego do sada - naglasio je predsednik.

Vlasnik kompanije Jozef Muehlbauer je istakao da je ovo srpsko-bavarska tehnologija, i da već 15 godina sarađuju sa našim ljudima.

- Zato ovde ulažemo 30 miliona, prelazimo na e-mobility po segmentima, i tako ćemo vraćati industriju čipova iz Azije u Evropu. Ovo je zajednički poduhvat, morate to da shvatite. Ovde je 300 ljudi, naši eksperti iz Srbije, oni su pravili za sisteme američke vlade, a to je mnogo više od pukog sprovođenja projekta. Dobro nas poznaju, ja se neću upuštati u politiku, ja sam radnik, poljoprivrednik, 45 godina sam na čelu kompanije, ali svet se brzo razvija. Ovo smo ostvarili zajedno - naglasio je vlasnik firme.

Jozef Muehlbauer je potom pokazao dokument, i objašnjavao je kako funkcioniše proizvodnja. Prikazan je rad laserske mašine, i vlasnik je naglasio da je važno da se ostvari nezavisnost od drugih proizvođača u svetu.

- Što se tiče Trampa i carina, oni više ne mogu da uvoze iz Kine, tako da oni moraju da rade u Americi. Sa tim rešenjima mi možemo biti konkurentni. Ne možete biti danas konkurentni zbog cene rada u drugim zemljama, ali mi ćemo raditi na ovaj način - kazao je on.

Predsednik Vučić se interesovao koliko košta mašina, na šta je dobio odgovor da je to pola miliona evra.

- Ova jedna mašina pravi sve, može da napravi 5.000 isprava na sat - rekao je Muehlbauer.

Izgradnja fabrike počela je početkom 2024. godine, a vrednost investicionog projekta iznosila je 29,5 miliona evra.

Kompanija je osnovana 1981. godine, kao kompanija specijalizovana za proizvodnju preciznih delova za avio industriju, a danas je svetski poznat proizvоđač inovativnih end-to-end ID rešenja koja se fokusiraju na proizvodnju, personalizaciju i izdavanje bezbednih ličnih karata i e-pasoša prema ICAO standardima i etablirala se kao kompetentan partner posvećen implementaciji bezbednosnih sistema.

Širom sveta kompanija zapošljava 3.870 stručnjaka, a u 2022. godini ostvarila je prihod od prodaje u iznosu od 324,5 miliona evra.

Autor: Dalibor Stankov