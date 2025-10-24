AKTUELNO

'NEVEROVATNO VAŽAN DAN ZA SRBIJU' Brnabić: Srbija se vraća na svoj put pobeda i razvoja

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Otvaranje još jedne nove investicije nemačkog investitora Milbauer u Staroj Pazovi, sa najavom i sledeće faze pokazatelj je da investitori i dalje veruju u našu zemlju, izjavila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

- Danas je neverovatno lep i važan dan za Srbiju. Otvaranje još jedne nove investicije nemačkog investitora Milbauer u Staroj Pazovi, sa najavom i sledeće faze, ne znači samo još blizu 30 miliona evra ulaganja i 150 radnih mesta odmah i dodatna uskoro, već je pokazatelj da investitori i dalje veruju u našu zemlju, kao i da se Srbija vraća na svoj put pobeda i razvoja. U vremenima kada ekonomije širom Evrope trpe pod teretom političkih izazova i nestabilnosti, svaka nova investicija je desetostruko veći uspeh od investicija u vremenima mira i stabilnosti. Konačno, nakon 11 meseci blokada, neizvesnosti, nametnutih podela, straha, zaustavljanja Srbije, otvaranjem novih puteva, brze pruge do Subotice i sada novim investicijama, predsednik Aleksandar Vučić je pokazao da nikada neće odustati od borbe za našu Srbiju, a Srbija je, još jednom, pokazala da je jača od svakog izazova. Čestitam predsedniku koji se za ovo izborio i celoj našoj zemlji na ovim lepim vestima. Samo napred - objavila je Brnabić na mreži X.

Autor: D.Bošković

