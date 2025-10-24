AKTUELNO

Politika

VUČIĆ POKAZAO SNIMKE JEDNE OD NAJBOLJIH FABRIKA U SRBIJI I PORUČIO: Za nas je posebno važno što ovde rade građani Srbije, vrhunski inženjeri, izuzetni radnici (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

"Danas smo dobili jednu od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

- Ja sam mnogo srećan danas, ovo je jedan od kamena temeljaca budućnosti, jedan od kamena temeljaca moderne Srbije. Videli smo najmodernije i najsavremenije mašine koje su u potpunosti napravljene od strane "Milbauer" kompanije.

- Naravno, za nas je posebno važno i to što ovde rade građani Srbije, vrhunski inženjeri, izuzetni radnici - poručio je predsednik, a kako izgled jedna od najboljih fabrika pogledajte u snimku ispod:

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Fabrika

#Srbija

#građani

POVEZANE VESTI

Politika

'OVAKVI DANI SU VELIKA MOTIVACIJA ZA SVE NAS' Ministar Mali o fabrici otvorenoj u Staroj Pazovi

Politika

'JA NEMAM GAZDU' Vučić poslao MOĆNU PORUKU: Jedino kome odgovaram su građani Srbije i srpski narod (VIDEO)

Politika

'OD SVOJE OTADŽBINE NEMAM NIŠTA VAŽNIJE I PREČE' Vučić: Za Srbiju sam dao sve što sam mogao, daću i ubuduće (VIDEO)

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE OBJAVIO FOTOGRAFIJU SA SKUPA PROTIV BLOKADA I PORUČIO: Nema lepšeg mesta od Srbije, najsrećniji sam kada sam sa svojim narodom

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SKUPA 'GRAĐANI PROTIV BLOKADA' Ovde je reč o budućnosti naše dece! Moramo ovu energiju i raspoloženje naroda da usmerimo ka bol

Politika

MENI JE SRBIJA SVE, ŽIVIM ZA SRBIJU! Predsednik Vučić poslao MOĆNU PORUKU građanima Srbije (VIDEO)