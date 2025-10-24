Imaćemo najmodernije pasoše, moramo da se pripremimo za to: Vučić najavio izuzetnu novinu u izradi ličnih dokumenata

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da smo dobili u Staroj Pazovi jednu od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije.

Aleksandar Vučić je najavio da ćemo verovatno za dve godine imati najmodernije pasoše.

Predsednik kaže da ćemo imati najmodernije pasoše za dve godine i da moramo da se pripremimo za to.

- Oni ih zovu Milbauer kiosci, vi dođete pred neku mašinu, ona ima kao neko crevo, podiže se gore-dole da vas uslika kad treba, uradite pasoš, završite u najkraćem mogućem roku, sami završavate sve, ne morate nikog ništa da pitate. Za vozačke dozvole, lične karte, poreske prijave, prijave za APR i sve ostalo, nešto što mnogo znači za razvoj i napredak životnog standarda građana. Dakle, sve što izdaje MUP i dozvole za oružje i sve ostalo. I sve ćete to moći bukvalno sami, na najbrži mogući način, a ne da čekate i da gubite po godinu dana - rekao je Vučić.

Istakao je da sve može da se završi za samo dva minuta i da dobijete dokument.

- Danas je neverovatno lep i važan dan za Srbiju. Otvaranje još jedne nove investicije nemačkog investitora Milbauer u Staroj Pazovi, sa najavom i sledeće faze, ne znači samo još blizu 30 miliona evra ulaganja i 150 radnih mesta odmah i dodatna uskoro, već je pokazatelj da investitori i dalje veruju u našu zemlju, kao i da se Srbija vraća na svoj put pobeda i razvoja. U vremenima kada ekonomije širom Evrope trpe pod teretom političkih izazova i nestabilnosti, svaka nova investicija je desetostruko veći uspeh od investicija u vremenima mira i stabilnosti. Konačno, nakon 11 meseci blokada, neizvesnosti, nametnutih podela, straha, neizvesnosti, zaustavljanja Srbije, otvaranjem novih puteva, brze pruge do Subotice i sada novim investicijama, predsednik Aleksandar Vučić je pokazao da nikada neće odustati od borbe za našu Srbiju, a Srbija je, još jednom, pokazala da je jača od svakog izazova. Čestitam predsedniku koji se za ovo izborio i celoj našoj zemlji na ovim lepim vestima. Samo napred! - istakla je Brnabić.

Autor: D.Bošković