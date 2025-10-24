'SRBIJA I SRPSKA POVEZANE SU ISTIM SNOM - DA ŽIVIMO U MIRU I SLOBODI' Ivica Dačić na svečanoj akademiji Narodne skupštine Republike Srpske (FOTO)

"Danas sa ponosom stojimo uz našu braću i sestre u Republici Srpskoj, uz sve koji su u najtežim vremenima imali snage da sačuvaju svoje ime, veru i slobodu", poručio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na svom Instagram nalogu povodom svečane akademije Narodne skupštine Republike Srpske.
- Trideset četiri godine postojanja Narodne skupštine Republike Srpske nisu samo obeležje jedne institucije, one su simbol trajanja jednog naroda, njegove istrajnosti i vere u pravdu i slobodu.
- Srbija i Republika Srpska povezane su neraskidivim vezama, zajedničkom istorijom, jezikom, kulturom i istim snom: da živimo u miru, slobodi i dostojanstvu.
- Ponosan što danas delim ovaj važan jubilej sa narodom Republike Srpske.
