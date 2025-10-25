AKTUELNO

Politika

'Repulika Srpska spremna da prilagodi svoje zakonodavstvo' Dodik: Mi ovde najviše osećamo šta znači muslimanski nacionalizam

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/SRNA/Borislav Zdrinja ||

Republika Srpska se razvija i spremna je da prilagodi svoje zakonodavstvo novim uslovima privređivanjima, koje će biti stimulativno, rekao je predsedik Milorad Dodik.

Dodik je komentarišući šta se u Republici Srpskoj razlikuje sada, nakon 34 godine, dodao da je Srpska stabilizovala svoj politički sistem, društveno i socijalno tkivo, finansije.

- Srpska nije u ratu kao tih godina, nije izložena ogromnom pritiskom, kao u to vreme. Uspeli smo da napredujemo, da smo spojivi sa svim drugim vrednostima, nama nije problem ni Evropska unija, ali da bi se tamo našli, mora se poštovati ono što je naše, a ne da nas oni putem mera koje dolaze iz Brisela centralizuju u BiH", naveo je Dodik.

Dodao je da Srpska ne želi unitarnu BiH, u kojoj će muslimani biti dominantna većina.

- Mi ovde najviše osećamo šta znači muslimanski nacionalizam. Po njihovoj filozofiji, kada ste manjina morate da se prilagodite. Mi ovde pokušavamo svaki dan da budemo bolji - rekao je Dodik, banjalučkim medijima u Laktašima.

Narodna skupština Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH. Odluku o tome doneli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.

Autor: Jovana Nerić

#Milorad Dodik

#Republika Srpska

POVEZANE VESTI

Region

DODIK: Srpska je stabilna

Region

Dodik: Republika Srpska ne odustaje od refereduma

Politika

'REPUBLIKA SRPSKA JE PREŽIVELA' Oglasio se Dodik: Nema nameru da se preda, ostaje uspešna, stabilna, posvećena svojim ciljevima

Politika

'REPUBLIKA SRPSKA NIJE INAT, VEĆ SLOBODA' Dodik poslao snažnu poruku nakon skupa 'Srpska te zove'

Politika

'AKO SE TAKVA REZOLUCIJA USVOJI, RS NAPUŠTA ODLUČIVANJE U BIH Dodik: Neko uporno pokušava da svali krivicu na Srbe

Politika

'U SUPROTNOM ĆE REPUBLIKA SRPSKA PRESTATI DA POSTOJI' Dodik: Nalazimo se u završnoj fazi političke borbe i puta