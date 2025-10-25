'Repulika Srpska spremna da prilagodi svoje zakonodavstvo' Dodik: Mi ovde najviše osećamo šta znači muslimanski nacionalizam

Republika Srpska se razvija i spremna je da prilagodi svoje zakonodavstvo novim uslovima privređivanjima, koje će biti stimulativno, rekao je predsedik Milorad Dodik.

Dodik je komentarišući šta se u Republici Srpskoj razlikuje sada, nakon 34 godine, dodao da je Srpska stabilizovala svoj politički sistem, društveno i socijalno tkivo, finansije.

- Srpska nije u ratu kao tih godina, nije izložena ogromnom pritiskom, kao u to vreme. Uspeli smo da napredujemo, da smo spojivi sa svim drugim vrednostima, nama nije problem ni Evropska unija, ali da bi se tamo našli, mora se poštovati ono što je naše, a ne da nas oni putem mera koje dolaze iz Brisela centralizuju u BiH", naveo je Dodik.

Dodao je da Srpska ne želi unitarnu BiH, u kojoj će muslimani biti dominantna većina.

- Mi ovde najviše osećamo šta znači muslimanski nacionalizam. Po njihovoj filozofiji, kada ste manjina morate da se prilagodite. Mi ovde pokušavamo svaki dan da budemo bolji - rekao je Dodik, banjalučkim medijima u Laktašima.

Narodna skupština Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH. Odluku o tome doneli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.



Autor: Jovana Nerić