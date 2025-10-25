'MNOGO JE VIŠE ONIH KOJI NE ŽELE NASILJE' Mićino skupu koji je najavio predsednik Vučić u Novom sadu: Da pokažemo da u Srbiji ima mnogo više onih koji razmišljaju drugačije

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, govorio je o kapitalnim projektima, o novim investicijama koje će omogućiti nova radna mesta, ali i o tome koliko su i na koji način blokade ulica i protesti uticali na interesovanja investitora, te da li je uspeo da ostvari dijalog, a eksluzivno je otkrio da se razmiša o novom stajalištu za železnički saobraćaj koji bi rasteretio postojeći u Petrovaradinu.

Na sednici Skupštine Novog Sada nedavno je usvojen rebalans budžeta čime je budžet uvećan za 362 miliona dinara i iznosiće 49,33 milijarde, a njime su kako je pomenuto predviđena ulaganja u 17 kapitalnih investicija. Navedite nam najvažnije?

- Smatram da je najvažnije ulaganje u sistem vodosnabdevanja. Od kada sam postao gradonačelnik zatekao sam taj problem sa vodom i u saradnji sa stručnim službama JKP “Vodovod i kanalizacija” dobio sam predlog šta je neophodno uraditi. Od tada smo krenuli sa ozbiljnim ulaganjem. Ukupno oko milijardu dinara će biti uloženo u sistem vodosnabdevanja. Završena je regeneracija četiri bunara, najverovatnije da će do kraja godine biti regenerisan još jedan, a sledeće godine još bar tri bunara. Završena je nabavka za utiskivanje novih drenova u bunare koji će dati dodatne kapacitete vode. Zatim, utiskujemo nove drenove gde dobijamo potpuno nove kapacitete vode.

Već smo posle drugog bunara imali situaciju da više nije bilo restrikcija. To je i pokazatelj koliko je bilo važno da uradimo regeneraciju svih tih bunara. Ulagali smo u novu cevnu galeriju, koja nije menjana skoro 40 godina. Ona je srce vodovodnog sistema, preko koje faktički iz fabrike vode ide u ceo sistem. Ona je bila dotrajala i u lošem stanju. Radiće se istraživanja za novi bunar na Petrovaradinskoj adi, što će obezbediti dugoročno vodosnabdevanje Novog Sada. Ono što u budućnosti moramo razmišljati, a to je nova farbika vode. Imajući u obzir da je ova fabrika u letnjim mesecima skoro punog kapaciteta u budućnosti je neophodno uraditi studiju koja će definisati, gde i kojih kapaciteta bi ona bila. To je jedan ozibljan finansijski zahvat za Novi Sad.

Bitan projekat je i obnova Almaškog kraja. Radovi idu planiranom dinamikom. Celina po celina se završava. Sledeća godine očekujemo da se završe još dve celine i Almaški kraj poprima polako ono što treba, a to je staro srce Novog Sada u potpuno obnovljenom izdanju.

Ono što je veoma važno je da u Almaškom kraju ne radimo samo takozvano “šminkanje” tog dela grada, već je reč o sveobuhvatnom projektu, u smislu da radimo kompletnu infrastrukturu. Radićemo vovodvodnu mrežu u Sremskoj Kamenici u Popovici. Mislim da je i to veoma važno, jer ćemo time rešiti problem na koji su građani ukazivali a to je loš pritisak vode.

Parterno uređenje ulice Modene je takođe nešto što je vrlo bitno. Pri kraju je priprema za raspisivanje javne nabavke i još se definišu detalji u saradnji sa projektantom koji je zadužen za izgled budućeg trga. Uskoro očekujem da detaljno i meni prezentuju idejno rešenje. Očekujem da će do sledećeg leta u potpunosti parterno biti uređen taj kraj. Rekao sam stanarimaTanurdžićeve palate da ćemo uraditi novu fasadu. Razgovarao sam sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković i ona bi pomogla najverovatnije oko toga.

Bitni projekti su i dve garaže u Šafarikovoj i na Trgu republike. Prvo ćemo krenuti sa istraživanjima i projektovanjima. I dalje ostajem kod toga da bi ti projekti trebalo da se rade. Da li ćemo početi sa radovima, to još ne mogu da tvrdim, ali zasigurno ćemo ući u projektovanje.

Planirano je i oplemenjivanje Futoškog parka, a nije se odustalo ni od škole, kao ni vrtića u Jugovićevu.

Dali ste obećanje da će problem sa vodom biti rešen kada ste stupili na mesto gradonačlenika, šta je do sada urađeno i da li je voda koju pijemo ispravna?

- Voda je u potpunosti mikrobiološki i hemijski ispravna. Svakodnevno se kontroliše. Ima je u dovoljnim kapacitetima. Ulaganja koja smo napravili su dugoročna, dakle time imamo dugoročnu stabilnost u vodosnabdevanju i sigurno i bezbednu vodu.

Da li je u planu otvaranje nove fabrike u Novom Sadu koja bi omogućila nova radna mesta?

- Početkom novembra očekujem da dođe do primopredaje, a 1. decembra bi trebalo da bude otvaranje nove kineske fabrike SHAC. Značajno kod ove fabrike je to što će to biti prva ovakog tipa koja se bavi proizvodnjom delova za automobile i to za renomirane marke koje imaju unapred obezbeđenu proizvdnju. Ono što je jako važno je što će to biti fabrika pete generacije. Odnosno, poluautomatiziovana fabrika sa robotima. Kažu jedna od najsavremenijih u Evropi. To je važno što će naši mladi inžinjeri naučiti da rade na novim tehnologijama i to znanje na pravi način primeniti dalje. Očekuje se oko 200 zaposlenih. Meni je to jako bitan signal da Novi Sad nastavlja da se razvija, da investitori i dalje razmišljaju da ulažu bez obzira na ono što se dešava.

"PREDSEDNIK VUČIĆ JE UVEK DOBRODOŠAO"

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin govorio je o najavi predsednika Aleksandra Vučića da će se u našem gradu organizovati najveći skup u istoriji moderne Srbije, posebno naglasivši da će on biti uvek dobrodošao u Srpsku Atinu.

- Veoma je važno da se taj skup održi, da pokažemo da u Srbiji ima mnogo više onih koji razmišljaju drugačije. Kada to kažem, mnogo je više onih koji ne žele blokade i nasilje na ulicama. Žele pristojan skup na kojem ćemo poslati poruke mira, tolerancije i dijaloga. To će se desiti u Novom Sadu- izričit je naš sagovornik. Mićin je posebno istakao zasluge predsednika Vučića za dolazak stranih investicija u Novi Sad U pitanju je 14 fabrika stranog kapitala, koje bez podrške republike ne bi mogle da se realizuju.

„A da ne govorim o izgradnji dva mosta, da će se graditi treći most. To su stvari koje će promeniti Novi Sad, a koje su došle uz direktnu podršku predsednika. Staću pored njega kad god dođe u Novi Sad”, ističe Mićin.

Da li su protesti na ulicama i blokade u poslednjih 11 meseci uticali na interesovanje stranih investitora?

- Investitori traže stabilnost. Da bi uložili u bilo koji grad, oni očekuju da nema blokiranih saobraćajnica, da nema nasilnih protesta i svega onog što smo imali proteklih meseci. Mnogi investitori koji su razmišljali o investiranju su odustali ili odložili svoje ulaganje u Srbiju, dok se ova situacija ne smiri. Meni je iz tog razloga veoma važno što kineska kompanija nije odustala od ulaganja u Novi Sad i to izuzetno pozdravljam. Mogu da kažem da vidim uticaj konkretno u građevinskoj industriji. Ove godine smo ostvarili od doprinosa za građevinsko zemljište 2,3 milijarde dinara. Što direktno pokazuje koliko investitori grade novih objekata i razmišljaju da uplate doprinose. Sa druge strane tu vidim usporenje, jer smo prošle godine od doprinosa do kraja godine ostvarili 7. 8 milijarde dinara, a ove godine tek 2,3 milijarde. I tu se vidi usporenje, a s druge strane to je tek 51 odsto od planiranog za ovu godinu, a mi već idemo ka novembru.

Dokle je stigla procedura za podizanje spomenika stradalima u padu nastrešice na Železničkoj stanici?

- Nisam hteo da na bilo kakav način utičem na komisiju, zato što ljudi rade vrlo pipavu temu, a to je spomenik stradalima i ni na koji način nisam želeo da ih pritiskam. Međutim, već sada je konkurs pri kraju i očekujem da 1. novembra taj konnkurs bude raspisan. Koliko sam do sada shvatio, trajaće tri meseca, sve prijave će biti anonimne pod brojevima zavedene, tako da će žiri i komisija radove ocenjivati po umentičkim i svim drugim kriterijumima.

Da li ste upoznati sa rezultatima analize stabilnosti krila A i D Železničke stanice?

- Delimično sam upoznat sa time i ono što sam dobio informaciju je da je neophodna rekonstrukcija, popravka i ojačavanje tih delova stanice. Dok se to ne uradi, neće moći da se koristi. Ono što mogu da kažem je da smo našli alternativno rešenje. Dok ne budemo uradili neophodne analize u narednih desetak dana ne bih da izlazim u javnost sa svim detaljima. Sve je spremno samo bi grad trebalo da uradi pristupne saobraćajnice i mi bi smo mogli da imamo stajalište manjeg kapaciteta u gradu. Dok se ne uradi i u potpunosti ne odluči šta će se dalje raditi sa postojećom Železničkom stanicom. O tome odlučuje struka. U međuvremenu, pronađena je altrenativna lokacija koja je u gradu, koja manjeg kapaciteta, ali bi mogla da posluži kao još jedno stajalište pored onog u Petrovaradinu.

