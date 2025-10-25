OLENIK PODRŽAO BORISA MAJLATA: Autonomaška mreža ponovo aktivirana

Tvit lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Olenika, u kojem novinare i one koji traže odgovornost odmetnutnutog dela tužilaštva za stanje u državi naziva „dvorskim ludama“, jasna je demonstracija moći jednog političko-pravosudnog kruga koji više ni ne krije svoju povezanost.

Olenik je na društvenoj mreži tviter otvoreno stao u zaštitu Borisa Majlata, bivšeg šefa posebnog odeljenja VIšeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal, nakon što je pred kamerama odbio da odgovori a niz novinarskih, od kojih je jedno bilo i zašto je odbio da procesuira Aleksandra Olenika zbog širenja panike u vezi sa lažnim zvučnim topom, ali i kako to da iz njegovog odeljenja konstantno cure poverljivi podaci.

Naime, nakon 15. marta Aleksandar Olenik je objavljivao neproverene i neistinite teorije o navodnom zvučnom topu, nakon čega je protiv njega podneta prijava, međutim tadašnji šef odeljenja za visokotehnološki kriminal je odbio zahtev za prikupljanje obaveznih podataka. A koliko je duboka saradnja njih dvojice pokazuje i to da je Olenik ubrzo na svom profilu objavio poverljive podatke viz istrage koje je mogao dobiti samo iz ovog tužilaštva.

Mediji su već pisali o tome da je Boris Majlat, zajedno sa Ivanom Stojiljković Pomoriški, već godinama je u središtu pravosudne mreže koja funkcioniše kao zatvoreni krug koji svoje ideološke saradnike iz autonomaških krugova snadbeva informacijama. Njihov zajednički imenitelj je Zagorka Dolovac, figura koja već petnaest godina kao neka vrsta paravan-tužioca drži sistem u vanrednom stanju, u kome se ništa suštinski ne menja.

Slučaj „zvučni top“ pokazao je samo koliko su granice između politike i tužilaštva izbrisane, kada su se poverljiva dokumenta o nalozima za prikupljanje obaveštenja pojavila kod samog Olenika, čoveka koji je te neistine prvi plasirao u javnost, bilo je jasno da kanal curenja ide iz samog vrha tužilaštva, odnosno preko Dolovac, Ivane Stojiljković, do Majlata i njegovih saradnika.Isti taj kanal već godinama snabdeva Mariniku Tepić „ekskluzivnim“ podacima koje niko drugi nema.

