UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS SPECIJALNA EMISIJA POVODOM PROTESTA PROTIV BLOKADA: Krstić: Ljudi na skupovima rekli NE nasilju

U specijalnoj emisiji uživo na TV Pink i portalu Pink.rs, večeras pratimo atmosferu sa velikih skupova u Kraljevu, Požarevcu i Vranju, gde se vijore trobojke i šalje snažna poruka – građani žele slobodu kretanja, rada i života bez blokada.

Kao i na prethodnim okupljanjima, poruka je jasna: blokade ometaju svakodnevicu, a narod želi da se čuje njegov glas.

U studiju su gosti iz različitih oblasti – politički analitičari, novinari, predstavnici građana i javne ličnosti – koji će komentarisati aktuelna dešavanja, razmenjivati stavove i analizirati poruke sa terena.

Nebojša Krstić marketniški stručnjak rekao je da su ljudi koji dolaze na skupove protiv blokada izašli na ulicu da bi rekli "ne" nasilju.

On je dodao da ti ljudi koji protestvuju nikome ne žele zlo i da žele da žive normalno kao dobre komšije.

Kako je rekao normalno je da se ljudi dele po političkom stavu ali to ne zanči da zbog toga treba neko da vas targetira i napada i proglašava za biblisjko zlo.

Jagda Lazarević, ministarka unutrašnje i spolje trgovine nalazi se u na skupu u Vranju.

Kako je rekla u uključenju puno joj je srce i drago joj je što se nalazi baš u Vranju.

- Vranje šalje poruku zajedništva i želju da se sve vrati na pravi put. Mi se stvarno borimo ali prosto nije ovo prva muka koju imao izdržaće Srbija i idemo napred - rekla je Lazarević.

Ministar odbrane Bratislav Gašić uključio se u emisiju sa kupa u Kraljevu kako je rekao ovaj skup je još jedna poruka zajedništva.

- Želimo da radimo, želimo da učimo, želimo da napredujemo i da se Srbija gradi i razvija- rekao je Gašić.

On je dodao da je i Kraljevo imalo neke nerazumne ljude koji su pokazali svoje pravo lice kada su na silu pokušali da zaustave skupštinu, ovi ljudi ovde pokazuju danas jednstvo i želju da nastavimo da radimo ono što smo radili u proteklih 12 godina.

Gost specijalne emisije je i Saša Milovanović direktor Srpskog Telegrafa, on je rekao da to što se nama nametalo ovih godinu dana kao normlnost izazavlao je reakciju kod ljudi koji su rekli da to neće.

- Narod je ustao i rekoa da ne želi više nasilje i da želi normalan život - rekao je Milovanović.

U emisiju se uključio i ministar za javna ulaganja Darko Glišić a skupa u Kraljevu koji je rekao da ljudi žele mirno da rade i grade i da one scene koje su se dešavale čak i ovde budu samo ružna prošlost.

- Veliki broj ljudi su se okupilo danas, Kraljevo mora da ide napred i kada se ujedinimo možemo mnogo toga da uradimo, ubrzo ćemo ovde u Kraljevu da potpisšemo ugovor za izgradnju dijagnostičkog centra što je jasan signal koliko država brine i za ovaj narod ovde - rekao je Glišić.

PRemijer Đuro Macut uključio se sa skupa u Požarevcu i tom prilikom rekao da je ovaj narodni događaj pokušaj da se pokaže slobodarska Srbija.

- Ovo nije nikakav partijski skup, mislim da je ovo pokušaj da se pokaže ta slobodarsk Srbija, ovo je u stvari pokazatelj da ljudi slobodno misle - rekao je je Macut.

- Građani iz Kraljeva poslali su jasnu poruku predsedniku u Vučiću i celom rukovodstvu Srbije rekavši da im duguju zahvalnost za sve što su uradili za naš narod. Oni su pružili punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovooj politici koja se bazira na razvoj Srbije.

Iz Požarevca se uključio predsednik SNS-a Miloš Vučević koji je čestitao građanima na ovako impozantnom broju na skupu.

- Naša država je bila izložena klasičnom primeru obojene revolucije čij i je cilj rušenje predsednik Vučića i naše zemlje. Ovo ovde nije pitanje jedne stranke i jednog čoveka već je pitanje odbrane naše države - rekao je Vučević.

On je dodao da ljudi osuđuju i preziru nasilje, Ljudi su ne samo protiv blokada već i onoga što se poupmpa u tajkunskim medijima.

- Sve prevare i trikove koje su mogli, oni su ispalili. Samo želim da poručim, nemojte decu da kažnjavate. Izgubili su godinu dana sa dugoročnim posledicama. Zloupotrebljavaju poginule već godinu dana. Za njih je to samo pogonsko gorivo za obojenu revoluciju - poručio je Vučević iz Požarevca.

Autor: Dalibor Stankov