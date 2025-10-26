AKTUELNO

Hrvati još jednom stavili do znanja: Mi stojimo iza rušenja Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Na svakom koraku su dokazi o umešanosti Hrvata u rušenje naše države, počevši od službi, do medija, preko politike, edukacije, Blokadne kuharice i sličnog.

Sad prave protest ispred naše ambasade, glumeći saosećajnost, a zapravo pokušavajući da Srbiju i Srbe predstave još jednom kao zločinački narod.

Prvog novembra u 11:30 ispred ambasade Srbije u Zagrebu okupiće se Hrvati kojima je navodno mnogo stalo do tragedije u Novom Sadu u kojoj je stradalo 16 ljudi.

Kako je objavljeno, studenti Fakulteta političkih znanosti održaće 16 minuta tišine, po uzoru na blokadere iz Srbije, kojima su prethodno prosledili "Blokadnu kuharicu", svojevrsni priučnik za blokade fakulteta.

Njihovi mediji poslednjih 11 meseci konstantno podržavaju blokadere u Srbiji, a imaju samo loše da kažu o demokratski izabranim predstavnicima vlasti.

