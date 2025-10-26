Migranti iz Britanije stižu na Kosovo – Crna Gora na klackalici, Makedonija kaže NE! Šta će Srbija uraditi?

Priština je spremna da prihvati migrante koji nisu dobili azil u Velikoj Britaniji, izjavio je Aljbin Kurti na samitu Berlinskog procesa u Londonu.

Ova odluka izazvala je burne reakcije u regionu – Crna Gora razmatra ponudu, Severna Makedonija je odlučno odbila, a Srbija tek treba da zauzme stav.

Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila za Javni servis Srbije kaže da je dogovor Londona i Prištine očekivan, jer su slični aranžmani već postojali sa Danskom, Belgijom i SAD. On upozorava da postoje brojne nepoznanice – šta se dešava sa migrantima nakon dolaska, da li će ih Priština vraćati u zemlje porekla ili će se ponovo naći na balkanskim rutama ka Zapadu.

Severna Makedonija odbila je plan, Crna Gora razmatra, a premijer Srbije Đuro Macut poručio je da o svemu tek treba da se razgovara.

Sanja Lučić, dopisnica Javnog servisa Srbije iz Italije, podseća da je sličan plan sa Albanijom i Italijom – izgradnja hotspot centra – dao slabe rezultate. Za godinu dana primljeno je svega 150 ljudi, a italijanski sud zabranio je masovne deportacije.

Lučićeva ističe da Italija ima 300.000 ilegalnih migranata i da se oseća porast nesigurnosti na ulicama, posebno u Milanu. Evropska unija sada traži rešenja kroz tzv. spoljne sigurne zemlje – među kojima bi se mogla naći i Srbija.

Đurović upozorava da je migracija u Srbiji „van radara“ – kampovi su prazni, a migranti se kreću kroz alternativne rute, smešteni u stanovima i skloništima van očiju javnosti. Procene govore da je najmanje 25.000 ljudi prošlo kroz Srbiju od početka godine.

Organizovani kriminal i sofisticirani načini krijumčarenja postaju sve veći izazov za region.

Autor: Dalibor Stankov