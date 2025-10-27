EKSKLUZIVNO! IDO NETANJAHU GOST TV PINK: Njegovo delo od pre 30 godina se smatra predskazanjem, a evo o čemu se tačno radi!

Pisac, dramaturg i lekar Ido Netanjahu, promovisao je svoj roman "Itamar K" na Beogradskom sajmu a u romanu je, kako kaže, želeo da opiše situaciju koju je smatrao, ne samo opasnom, već patološkom, a koja se danas naziva "kulturom otkazivanja".

Ido Netanjahu je, govoreći za jutarnji program na TV Pink, istakao da ljudi knjigu, iako je nastala pre 30 godina ocenjuju svojevrsnom vrstom proročanstva, jer situaciju koja je junaka zadesila tada, možemo poistovetiti i sa sadašnjicom.

- Kada sam pisao knjigu, to je bila neka uobičajena stvar u Izraelu, svet je kontrolisan od grupe ljudi koja je želela jedno političko viđenje da bude izraženo u kulturi, i pokušali su to da nametnu svetu. I kroz junaka, vidimo da je došao iz Amerike, učio je u Americi, ali kod njega nije sve bilo odgovarajuće, nametnuli su mu neka viđenja... - rekao je Netanjahu.

Ne pišem knjigu da bih rekao "ovo je poruka" već da ljudi vide u kakvom vremenu živimo. Glavna tema je da pokušate da se izrazite na bilo koji način, dodao je on.

- Sloboda govora je nestala, ne možemo da se slažemo sa konfornošću... - rekao je potom.

Stvari koje se dešavaju liku, su se dešavale i meni... Ali nema posebne političke poruke u knjizi, to je o osobi situaciji... To je način na koji pokušavam da napravim smešnu celokupnu situaciju. Neki će se složiti sa mnom, neki ne, navodi Netanjahu.

Knjiga nije proročanstvo, ali vidite, vidite šta se dešava na zapadu, navodi Netanjahu.

- Imao sam prvu predstavu, nisu hteli ni da je vide, a onda su je ipak pogledali. Ljudi su bili entuzijastični. To su neke stvari koje se dešavaju, to ima veze i sa politikom. kada ja kažem svoje ime, i kada kažem stvari koje su suprotne od stava premijera, bude tu komentara... Moj otac je bio istoričar, jedan od poznatijih izraelskog... On nije proveo jedan dan u izraelskom univerzitetu, i nije bio prihvaćen, i zato smo otišli u Ameriku na nekoliko godina... - objašnjava on, navodeći da je to pokušaj kontrole političke situacije.

Predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković ističe da je ovu knjigu ido Netanjahu napisao pre 30 godina, a da je ona predvidela ono što se dešava u svetu na globalnom novou.

- Imamo tu kansel kulturu koja je danas aktuelna svuda u svetu, Izraelu, Americi... Ona piše o čoveku i o čoveku koji treba da čuva poštovanje tradicionalnih vrednosti, o čoveku koji ima mišljenje, koji ne podleže političkim agendama. Imamo toga svuda na svetu, pokušavaju da podmetnu neke agende... Tako da, on dok je bio u SAD, jer je tamo živeo, delo koje u Srbiji, pošzo je dostupno, knjiga je prevedena na naš jezik... Hvala na tome Dodiku, to je izdato pod njegovim pokroviteljstvom... - rekao je Marinković.

Na još jedan način možemo da promislimo o dešavanjima u svetu u proteklih 30 godina, ali i da unapredimo našu ličnost, dodaje Marinković.

Podsetimo, zahvaljujući predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku pod čijim pokroviteljstvom je prevedena i objavljena knjiga Ida Netanjahua na srpski jezik.

Autor: D.Bošković