SNS PREDALA LISTU ZA LOKALNE IZBORE U SEČNJU Koji će biti održani 30. novembra

Uz izbornu listu predato je 200 pravno valjanih pisanih izjava birača.

Opštinska izborna komisija proglasila je listu "Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin!" za lokalne izbore u Sečnju koji će biti održani 30. novembra.

Kako se navodi na sajtu Republičke izborne komisije, Srpska napredna stranka sinoć je u 20 sati preko ovlašćenog lica podnela blagovremenu i urednu listu sa 23 kandidata za odbornike opštine Sečanj.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je 24. oktobra lokalne izbore za skupštinu opštine Sečanj za 30. novembar.

Izbori će se 30 novembra održati i u Negotinu i Mionici.

